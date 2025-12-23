https://1prime.ru/20251223/fas-865833723.html

2025-12-23T12:51+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) утвердила новую редакцию тарифного руководства на перевозку грузов железнодорожным транспортом, уровень тарифной нагрузки на пользователей не меняется, сообщило ведомство. "ФАС утвердила новую редакцию тарифного руководства на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Документ заменяет Прейскурант 10‑01, принятый в 2003 году. Тарифный прейскурант — это документ, определяющий порядок расчета тарифов и установления размера платы за перевозку грузов по железной дороге", - говорится в сообщении. В ФАС пояснили, что в новой редакции тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом указаны на 2026 год. Принятый документ включает все ранее принятые изменения и дополнения по состоянию на 2025 год. Новая редакция дополнена и информацией о применении понижающих коэффициентов по перевозке грузов в полувагонах в зависимости от класса груза и перевозке лесоматериалов. "Документ сохраняет действующий порядок тарификации и не изменяет уровень тарифной нагрузки на пользователей услуг железнодорожного транспорта", - подчеркнули в ФАС.

