ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца

2025-12-23T12:55+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предостерегла от публичных заявлений о возможном росте цен на яйца, а производителям напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию, сообщило ведомство. "ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца. ...Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как побуждение к повышению цен", - говорится в сообщении службы. Ведомство также напомнило производителям о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдать требования антимонопольного законодательства. "При выявлении признаков нарушения компаниями закона о защите конкуренции, приводящего в том числе к повышению отпускных цен на яйца, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там. В понедельник Минсельхоз РФ заявил, что российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки. В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.

