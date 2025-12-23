Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца - 23.12.2025, ПРАЙМ
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба России предостерегла от публичных заявлений о возможном росте цен на яйца, а производителям напомнила о недопустимости... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предостерегла от публичных заявлений о возможном росте цен на яйца, а производителям напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию, сообщило ведомство. "ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца. ...Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как побуждение к повышению цен", - говорится в сообщении службы. Ведомство также напомнило производителям о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдать требования антимонопольного законодательства. "При выявлении признаков нарушения компаниями закона о защите конкуренции, приводящего в том числе к повышению отпускных цен на яйца, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там. В понедельник Минсельхоз РФ заявил, что российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки. В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.
12:55 23.12.2025
 
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца

ФАС предостерегла производителей яиц от публичных заявлений о возможном росте цен на яйца

© РИА Новости . Александр Кряжев
Покупатель выбирает куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Покупатель выбирает куриные яйца. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предостерегла от публичных заявлений о возможном росте цен на яйца, а производителям напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию, сообщило ведомство.
"ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца. ...Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как побуждение к повышению цен", - говорится в сообщении службы.
Ведомство также напомнило производителям о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдать требования антимонопольного законодательства.
"При выявлении признаков нарушения компаниями закона о защите конкуренции, приводящего в том числе к повышению отпускных цен на яйца, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там.
В понедельник Минсельхоз РФ заявил, что российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки. В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.
