https://1prime.ru/20251223/fas-865840499.html
ФАС выдала предписания по делу о рекламе вкладов на рейсе "Победы"
ФАС выдала предписания по делу о рекламе вкладов на рейсе "Победы" - 23.12.2025, ПРАЙМ
ФАС выдала предписания по делу о рекламе вкладов на рейсе "Победы"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T15:42+0300
2025-12-23T15:42+0300
2025-12-23T15:42+0300
бизнес
россия
финансы
москва
сочи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154921_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_88992b193c572e28a414d981581f56ed.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании "Победа; рекламной компании "Амбитика Медиа Плюс" и лоукостеру грозят штрафы, говорится в сообщении ведомства. "ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО "Амбитика Медиа Плюс" и ООО "Авиакомпания "Победа" грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Служба в октябре возбудила дело из-за распространения аудиоролика о высоких ставках по вкладам в банке во время рейса "Победы" из Москвы в Сочи. "Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - отметили в ФАС. В октябре авиакомпания "Победа" сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.
https://1prime.ru/20251219/fas-865692593.html
москва
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154921_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_20352b937fb654ddfd18d97b7aa6ed61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, москва, сочи
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, СОЧИ
ФАС выдала предписания по делу о рекламе вкладов на рейсе "Победы"
ФАС выдала предписания по делу о рекламе вкладов на рейсе "Победа"
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании "Победа; рекламной компании "Амбитика Медиа Плюс" и лоукостеру грозят штрафы, говорится
в сообщении ведомства.
"ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО "Амбитика Медиа Плюс" и ООО "Авиакомпания "Победа" грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Служба в октябре возбудила дело из-за распространения аудиоролика о высоких ставках по вкладам в банке во время рейса "Победы" из Москвы
в Сочи
.
"Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - отметили в ФАС.
В октябре авиакомпания "Победа" сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.
ФАС организовала мониторинг цен на авиабилеты по 302 маршрутам