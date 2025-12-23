Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выдала предписания по делу о рекламе вкладов на рейсе "Победы"
2025-12-23T15:42+0300
2025-12-23T15:42+0300
бизнес
россия
финансы
москва
сочи
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании "Победа; рекламной компании "Амбитика Медиа Плюс" и лоукостеру грозят штрафы, говорится в сообщении ведомства. "ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО "Амбитика Медиа Плюс" и ООО "Авиакомпания "Победа" грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Служба в октябре возбудила дело из-за распространения аудиоролика о высоких ставках по вкладам в банке во время рейса "Победы" из Москвы в Сочи. "Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - отметили в ФАС. В октябре авиакомпания "Победа" сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.
бизнес, россия, финансы, москва, сочи
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, СОЧИ
15:42 23.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписания об устранении нарушений по итогам рассмотрения дела о звуковой рекламе вкладов на рейсе авиакомпании "Победа; рекламной компании "Амбитика Медиа Плюс" и лоукостеру грозят штрафы, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС выдала предписания по итогам рассмотрения дела о распространении звуковой рекламы в самолете. ООО "Амбитика Медиа Плюс" и ООО "Авиакомпания "Победа" грозят штрафы в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Служба в октябре возбудила дело из-за распространения аудиоролика о высоких ставках по вкладам в банке во время рейса "Победы" из Москвы в Сочи.
"Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - отметили в ФАС.
В октябре авиакомпания "Победа" сообщала, что после сообщения ФАС России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе убрала ее.
ФАС организовала мониторинг цен на авиабилеты по 302 маршрутам
19 декабря, 00:16
 
