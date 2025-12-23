https://1prime.ru/20251223/gaz-865845222.html
Иран прекратил поставки газа для электростанций Ирака
2025-12-23T17:09+0300
энергетика
газ
ирак
иран
ДОХА, 23 дек - ПРАЙМ. Иран полностью прекратил поставки газа для электростанций Ирака, иракские электросети потеряли до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии, сообщил Иракскому агентству новостей (INA) представитель министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса. "Иранская сторона направила телеграмму министерству электроэнергетики, информируя его о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами. Поставки иранского газа полностью прекратились, что привело к потере от 4 тысяч до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии в сети", - сказал Мусса. По его словам, министерство в координации с миннефти перешло на использование местных альтернативных видов топлива для снабжения электростанций, которые продолжают работать, несмотря на то, что некоторые из них "пострадали из-за нехватки газа".
ирак
иран
