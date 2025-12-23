https://1prime.ru/20251223/gaz-865845222.html

Иран прекратил поставки газа для электростанций Ирака

Иран полностью прекратил поставки газа для электростанций Ирака, иракские электросети потеряли до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии, сообщил Иракскому агентству | 23.12.2025, ПРАЙМ

ДОХА, 23 дек - ПРАЙМ. Иран полностью прекратил поставки газа для электростанций Ирака, иракские электросети потеряли до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии, сообщил Иракскому агентству новостей (INA) представитель министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса. "Иранская сторона направила телеграмму министерству электроэнергетики, информируя его о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами. Поставки иранского газа полностью прекратились, что привело к потере от 4 тысяч до 4,5 тысяч мегаватт электроэнергии в сети", - сказал Мусса. По его словам, министерство в координации с миннефти перешло на использование местных альтернативных видов топлива для снабжения электростанций, которые продолжают работать, несмотря на то, что некоторые из них "пострадали из-за нехватки газа".

