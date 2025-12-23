https://1prime.ru/20251223/gazprom-865847642.html
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2026 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2026 год - 23.12.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2026 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу в 1,1 триллиона рублей и бюджет на следующий год, сообщила компания. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T17:49+0300
2025-12-23T17:49+0300
2025-12-23T17:49+0300
экономика
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945599_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4689c4f13936279c0cf24f2639464aa1.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу в 1,1 триллиона рублей и бюджет на следующий год, сообщила компания. "Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2026 год... Общий объем финансирования инвестпрограммы – 1 100 миллиарда рублей. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865684132.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945599_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6b0c5f62a28f011b35f390107d85d2d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2026 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2026 год