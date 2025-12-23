https://1prime.ru/20251223/gazprom-865847894.html
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей
EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года - укрепление рубля к доллару и снижение цен на энергоресурсы, EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей", - приводятся в сообщении компании его слова.
