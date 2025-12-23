Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей - 23.12.2025
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей - 23.12.2025, ПРАЙМ
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей
EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года - укрепление рубля к доллару и снижение цен на энергоресурсы, EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей", - приводятся в сообщении компании его слова.
17:55 23.12.2025
 
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей

Садыгов: EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года - укрепление рубля к доллару и снижение цен на энергоресурсы, EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей", - приводятся в сообщении компании его слова.
Национальный нефтегазовый форум - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2026 год
