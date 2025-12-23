https://1prime.ru/20251223/gazprom-865847894.html

EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей

EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей - 23.12.2025, ПРАЙМ

EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей

EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T17:55+0300

2025-12-23T17:55+0300

2025-12-23T17:55+0300

экономика

россия

финансы

фамил садыгов

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей, заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года - укрепление рубля к доллару и снижение цен на энергоресурсы, EBITDA Группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей", - приводятся в сообщении компании его слова.

https://1prime.ru/20251223/gazprom-865847642.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, фамил садыгов, газпром