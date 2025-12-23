Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике, заявил "Газпром". "Потребление газа в мире растет, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. По предварительным оценкам, в 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний, отметила компания.
Энергетика, Газ, Газпром
18:05 23.12.2025
 
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике, заявил "Газпром".
"Потребление газа в мире растет, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. По предварительным оценкам, в 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний, отметила компания.
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей
Энергетика Газ Газпром
 
 
