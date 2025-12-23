https://1prime.ru/20251223/gazprom-865848300.html
Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров
Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров - 23.12.2025, ПРАЙМ
Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров
Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике, заявил "Газпром". | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T18:05+0300
2025-12-23T18:05+0300
2025-12-23T18:05+0300
энергетика
газ
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719457_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_2c36d649d7e91b9fc3312eadfcfe3276.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике, заявил "Газпром". "Потребление газа в мире растет, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. По предварительным оценкам, в 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний, отметила компания.
https://1prime.ru/20251223/gazprom-865847894.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719457_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_523c93b42b6cbaa59f5ae95b197ad880.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, газпром
Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров
"Газпром": в 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 миллиардов кубометров
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике, заявил
"Газпром".
"Потребление газа в мире растет, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. По предварительным оценкам, в 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний, отметила компания.
EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 триллиона рублей