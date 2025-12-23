https://1prime.ru/20251223/gazprom-865848300.html

Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров

Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров - 23.12.2025, ПРАЙМ

Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров

Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике, заявил "Газпром". | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T18:05+0300

2025-12-23T18:05+0300

2025-12-23T18:05+0300

энергетика

газ

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75771/94/757719457_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_2c36d649d7e91b9fc3312eadfcfe3276.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 миллиардов кубометров, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике, заявил "Газпром". "Потребление газа в мире растет, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. По предварительным оценкам, в 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний, отметила компания.

https://1prime.ru/20251223/gazprom-865847894.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, газпром