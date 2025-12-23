https://1prime.ru/20251223/gazprom-865848589.html
EBITDA "Газпрома" в 2026 году вырастет до 3 триллионов рублей
2025-12-23T18:15+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса. Мы продолжим строго контролировать расходы на всех уровнях. Одним из механизмов оптимизации в рамках бюджетного процесса является сдерживание лимитов контролируемых расходов ниже темпов инфляции", - приводятся слова топ-менеджера в сообщении в Telegram-канале компании.
