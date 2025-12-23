Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
EBITDA "Газпрома" в 2026 году вырастет до 3 триллионов рублей
EBITDA "Газпрома" в 2026 году вырастет до 3 триллионов рублей - 23.12.2025, ПРАЙМ
EBITDA "Газпрома" в 2026 году вырастет до 3 триллионов рублей
EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T18:15+0300
2025-12-23T18:15+0300
экономика
россия
финансы
газ
фамил садыгов
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/66/827206626_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ca384a03496f3cfba7f84e4352a82ff9.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса. Мы продолжим строго контролировать расходы на всех уровнях. Одним из механизмов оптимизации в рамках бюджетного процесса является сдерживание лимитов контролируемых расходов ниже темпов инфляции", - приводятся слова топ-менеджера в сообщении в Telegram-канале компании.
россия, финансы, газ, фамил садыгов, газпром
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Газ, Фамил Садыгов, Газпром
18:15 23.12.2025
 
EBITDA "Газпрома" в 2026 году вырастет до 3 триллионов рублей

Садыгов: EBITDA группы "Газпром" в 2026 году вырастет до 3 триллионов рублей

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЭмблема ПАО "Газпром"
Эмблема ПАО Газпром - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Эмблема ПАО "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса. Мы продолжим строго контролировать расходы на всех уровнях. Одним из механизмов оптимизации в рамках бюджетного процесса является сдерживание лимитов контролируемых расходов ниже темпов инфляции", - приводятся слова топ-менеджера в сообщении в Telegram-канале компании.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
EBITDA "Роснефти" в I полугодии снизилась на 36,1 процента
30 августа, 11:16
 
