В Госдуме предложили ввести в России новую категорию ветеранов труда

2025-12-23T05:20+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают ввести в России новую категорию ветеранов для граждан за большой трудовой стаж - ветеран трудовой деятельности с предоставлением социальных льгот, включая 50% компенсацию расходов на ЖКХ. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии определенного трудового стажа, а также при наличии государственной или ведомственной награды. В РФ встречаются случаи, когда человек накопил необходимый стаж, но по тем или иным причинам не имеет нужной награды, что лишает его возможности получить звание "Ветеран труда" и соответствующие льготы. Однако некоторые субъекты РФ сегодня устанавливают свои правила для получения ветеранского стажа, в которых нет требований к наличию у претендента наград. "Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов - ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", - сказано в пояснительной записке. Документом предлагается наделить правительство РФ правом определять порядок и условия присвоения звания "Ветеран трудовой деятельности". Как рассказал РИА Новости Слуцкий, люди с большим трудовым стажем - по 35-40 лет - внесли огромный вклад в развитие России, и задача государства заключается в том, чтобы дать им возможность почувствовать, что их труд, все усилия и старания не остались незамеченными, что их безусловно ценят и уважают. "Но федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект, в котором предлагается ввести в России новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности", - отметил он. Парламентарий уточнил, что инициативой также предлагается "подкрепить" звание "Ветеран трудовой деятельности" реальными мерами поддержки, включая: 50% компенсацию расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку квартирного телефона, преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и приобретении земельных участков, сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями, внеочередной прием в организациях социального обслуживания.

