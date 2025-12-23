Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram - 23.12.2025
В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram
В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram - 23.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Telegram в России не заблокируют до тех пор,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все "правильные" каналы не перейдут на платформу Мах. "Мы должны понимать, что Telegram - это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно. Да, действительно, в мессенджере Мах появилась возможность создавать каналы. Они растут, уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
18:53 23.12.2025
 
В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram

Боярский: Telegram не заблокируют до перехода всех правильных каналов в Мах

МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все "правильные" каналы не перейдут на платформу Мах.
"Мы должны понимать, что Telegram - это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно. Да, действительно, в мессенджере Мах появилась возможность создавать каналы. Они растут, уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом мошенничестве в Telegram
25 ноября, 17:32
25 ноября, 17:32
 
Заголовок открываемого материала