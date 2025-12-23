https://1prime.ru/20251223/gosduma-865849886.html

В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram

МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все "правильные" каналы не перейдут на платформу Мах. "Мы должны понимать, что Telegram - это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно. Да, действительно, в мессенджере Мах появилась возможность создавать каналы. Они растут, уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Мах, еще преждевременно. Поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

2025

