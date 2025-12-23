Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поляки столпились у границы с Россией - 23.12.2025, ПРАЙМ
Поляки столпились у границы с Россией
Поляки столпились у границы с Россией - 23.12.2025, ПРАЙМ
Поляки столпились у границы с Россией
На польско-российской границе перед началом рождественских праздников образовалась многокилометровая автомобильная пробка, сообщает Telegram-канал SHOT. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На польско-российской границе перед началом рождественских праздников образовалась многокилометровая автомобильная пробка, сообщает Telegram-канал SHOT. "Жители Европы, у которых начались рождественские каникулы, рвутся к нам на праздники. Бедолаги ночуют в машинах в ожидании досмотра. Глухой затор наблюдается на погранпереходе Гжехотки со стороны Польши", — говорится в публикации. Отмечается, что некоторые из застрявших европейцев ожидают пропуска уже более суток. Причиной стало усиление досмотра на польской таможне, ведь там опасаются, что в Россию из ЕС могут попасть "что-то лишнее". Среди путешествующих попадались многие поляки и немцы. Уточняется, что столь высокий спрос на поездки может быть связан с доступными ценами и качественным обслуживанием. На российской стороне никакого затора не наблюдается.
Новости
17:53 23.12.2025 (обновлено: 17:54 23.12.2025)
 
Поляки столпились у границы с Россией

SHOT: на польско-российской границе образовалась многокилометровая пробка

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На польско-российской границе перед началом рождественских праздников образовалась многокилометровая автомобильная пробка, сообщает Telegram-канал SHOT.
"Жители Европы, у которых начались рождественские каникулы, рвутся к нам на праздники. Бедолаги ночуют в машинах в ожидании досмотра. Глухой затор наблюдается на погранпереходе Гжехотки со стороны Польши", — говорится в публикации.
Отмечается, что некоторые из застрявших европейцев ожидают пропуска уже более суток. Причиной стало усиление досмотра на польской таможне, ведь там опасаются, что в Россию из ЕС могут попасть "что-то лишнее".
Среди путешествующих попадались многие поляки и немцы. Уточняется, что столь высокий спрос на поездки может быть связан с доступными ценами и качественным обслуживанием. На российской стороне никакого затора не наблюдается.
