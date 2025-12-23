Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер Григоренко назвал сроки подключения 75 тысяч базовых станций - 23.12.2025
Вице-премьер Григоренко назвал сроки подключения 75 тысяч базовых станций
Вице-премьер Григоренко назвал сроки подключения 75 тысяч базовых станций - 23.12.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Григоренко назвал сроки подключения 75 тысяч базовых станций
России нужно произвести и подключить 75 тысяч отечественных базовых станций к 2030 году, при этом только один производитель может покрыть порядка 75%... | 23.12.2025, ПРАЙМ
ДУБНА, 23 дек - ПРАЙМ. России нужно произвести и подключить 75 тысяч отечественных базовых станций к 2030 году, при этом только один производитель может покрыть порядка 75% потребности рынка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Ранее во вторник гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщил, что Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит операторам связи 3 тысячи базовых станций. "Чтобы оснастить российскую телекоммуникационную инфраструктуру отечественным оборудованием, по национальному проекту "Экономика данных" необходимо произвести и установить 75 тысяч базовых станций к 2030 году. Завод Yadro планирует к этому сроку поставить 55 тысяч базовых станций трем ведущим телеком-операторам и, таким образом, обеспечить 75% потребности рынка", - сказал он в рамках запуска серийного производства базовых станций Yadro. По его словам, сейчас производители "железа" работают в связке с отраслью, и это дает свой результат. "Производится именно то, что нужно операторам", - добавил он. Григоренко отметил, что механизм форвардных контрактов надо масштабировать и на другие направления производства железа, например, микроэлектронику. В 2022 году Yadro заключила форвардные контракты с операторами связи - "Ростелекомом", "Билайном" и "Мегафоном" до 2030 года на поставку базовых станций объемом 55 тысяч. В мае 2023 года Шелобков сообщил, что объем форвардных контрактов Yadro на строительство базовых станций для мобильных сетей связи составляет 25 миллиардов рублей.
технологии, россия, рф, дмитрий григоренко, yadro, икс холдинг, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко, Yadro, ИКС Холдинг, Ростелеком
13:37 23.12.2025
 
Вице-премьер Григоренко назвал сроки подключения 75 тысяч базовых станций

Григоренко: к 2030 году нужно подключить 75 тысяч отечественных базовых станций

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
ДУБНА, 23 дек - ПРАЙМ. России нужно произвести и подключить 75 тысяч отечественных базовых станций к 2030 году, при этом только один производитель может покрыть порядка 75% потребности рынка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Ранее во вторник гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщил, что Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит операторам связи 3 тысячи базовых станций.
Разработчик Yadro поставит "Мегафону" 1,5 тыс базовых станций
8 декабря, 04:22
"Чтобы оснастить российскую телекоммуникационную инфраструктуру отечественным оборудованием, по национальному проекту "Экономика данных" необходимо произвести и установить 75 тысяч базовых станций к 2030 году. Завод Yadro планирует к этому сроку поставить 55 тысяч базовых станций трем ведущим телеком-операторам и, таким образом, обеспечить 75% потребности рынка", - сказал он в рамках запуска серийного производства базовых станций Yadro.
По его словам, сейчас производители "железа" работают в связке с отраслью, и это дает свой результат. "Производится именно то, что нужно операторам", - добавил он.
Григоренко отметил, что механизм форвардных контрактов надо масштабировать и на другие направления производства железа, например, микроэлектронику.
В 2022 году Yadro заключила форвардные контракты с операторами связи - "Ростелекомом", "Билайном" и "Мегафоном" до 2030 года на поставку базовых станций объемом 55 тысяч. В мае 2023 года Шелобков сообщил, что объем форвардных контрактов Yadro на строительство базовых станций для мобильных сетей связи составляет 25 миллиардов рублей.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
"Ростех" сообщил о запуске производства базовых станций 4G в 2025 году
3 июня, 09:29
 
