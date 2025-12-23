https://1prime.ru/20251223/grigorenko-865835652.html
Вице-премьер Григоренко назвал сроки подключения 75 тысяч базовых станций
2025-12-23T13:37+0300
технологии
россия
рф
дмитрий григоренко
yadro
икс холдинг
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
ДУБНА, 23 дек - ПРАЙМ. России нужно произвести и подключить 75 тысяч отечественных базовых станций к 2030 году, при этом только один производитель может покрыть порядка 75% потребности рынка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Ранее во вторник гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков сообщил, что Yadro (входит в "ИКС Холдинг") в 2025 году поставит операторам связи 3 тысячи базовых станций. "Чтобы оснастить российскую телекоммуникационную инфраструктуру отечественным оборудованием, по национальному проекту "Экономика данных" необходимо произвести и установить 75 тысяч базовых станций к 2030 году. Завод Yadro планирует к этому сроку поставить 55 тысяч базовых станций трем ведущим телеком-операторам и, таким образом, обеспечить 75% потребности рынка", - сказал он в рамках запуска серийного производства базовых станций Yadro. По его словам, сейчас производители "железа" работают в связке с отраслью, и это дает свой результат. "Производится именно то, что нужно операторам", - добавил он. Григоренко отметил, что механизм форвардных контрактов надо масштабировать и на другие направления производства железа, например, микроэлектронику. В 2022 году Yadro заключила форвардные контракты с операторами связи - "Ростелекомом", "Билайном" и "Мегафоном" до 2030 года на поставку базовых станций объемом 55 тысяч. В мае 2023 года Шелобков сообщил, что объем форвардных контрактов Yadro на строительство базовых станций для мобильных сетей связи составляет 25 миллиардов рублей.
