В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор

2025-12-23T08:12+0300
2025-12-23T08:12+0300
2025-12-23T08:12+0300
технологии
мировая экономика
сша
джим роджерс
мвф
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. В мире формируется новый "пузырь" в связи с притоком инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Это пока еще не выглядит "пузырем", но я вижу, что признаки появляются… Я уверен, что это превратится в "пузырь", - рассказал он агентству, комментируя риск появления "пузыря" в сфере ИИ. Как указал Роджерс, исторически все крупные технологии в мире в конечном счете превращались в "пузыри", включая железные дороги или автомобильную отрасль. В октябре главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предупреждал, что "технологический пузырь", созданный в результате значительных инвестиций в ИИ, может лопнуть. Ранее в МВФ предупредили, что чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США 2000-2001 годов из-за лопнувшего "пузыря" интернет-компаний, известного как крах "доткомов".
