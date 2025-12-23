https://1prime.ru/20251223/ii-865824270.html

В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор

23.12.2025

В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор

В мире формируется новый "пузырь" в связи с притоком инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью РИА Новости известный американский... | 23.12.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. В мире формируется новый "пузырь" в связи с притоком инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Это пока еще не выглядит "пузырем", но я вижу, что признаки появляются… Я уверен, что это превратится в "пузырь", - рассказал он агентству, комментируя риск появления "пузыря" в сфере ИИ. Как указал Роджерс, исторически все крупные технологии в мире в конечном счете превращались в "пузыри", включая железные дороги или автомобильную отрасль. В октябре главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предупреждал, что "технологический пузырь", созданный в результате значительных инвестиций в ИИ, может лопнуть. Ранее в МВФ предупредили, что чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США 2000-2001 годов из-за лопнувшего "пузыря" интернет-компаний, известного как крах "доткомов".

