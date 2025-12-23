Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/ii-865824270.html
В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор
В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор - 23.12.2025, ПРАЙМ
В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор
В мире формируется новый "пузырь" в связи с притоком инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью РИА Новости известный американский... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T08:12+0300
2025-12-23T08:12+0300
технологии
мировая экономика
сша
джим роджерс
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. В мире формируется новый "пузырь" в связи с притоком инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Это пока еще не выглядит "пузырем", но я вижу, что признаки появляются… Я уверен, что это превратится в "пузырь", - рассказал он агентству, комментируя риск появления "пузыря" в сфере ИИ. Как указал Роджерс, исторически все крупные технологии в мире в конечном счете превращались в "пузыри", включая железные дороги или автомобильную отрасль. В октябре главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предупреждал, что "технологический пузырь", созданный в результате значительных инвестиций в ИИ, может лопнуть. Ранее в МВФ предупредили, что чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США 2000-2001 годов из-за лопнувшего "пузыря" интернет-компаний, известного как крах "доткомов".
https://1prime.ru/20251221/ii-865771356.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, джим роджерс, мвф
Технологии, Мировая экономика, США, Джим Роджерс, МВФ
08:12 23.12.2025
 
В мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ, заявил американский инвестор

Американский инвестор Роджерс: в мире формируется новый "пузырь" в сфере ИИ

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. В мире формируется новый "пузырь" в связи с притоком инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Это пока еще не выглядит "пузырем", но я вижу, что признаки появляются… Я уверен, что это превратится в "пузырь", - рассказал он агентству, комментируя риск появления "пузыря" в сфере ИИ.
Как указал Роджерс, исторически все крупные технологии в мире в конечном счете превращались в "пузыри", включая железные дороги или автомобильную отрасль.
В октябре главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предупреждал, что "технологический пузырь", созданный в результате значительных инвестиций в ИИ, может лопнуть.
Ранее в МВФ предупредили, что чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США 2000-2001 годов из-за лопнувшего "пузыря" интернет-компаний, известного как крах "доткомов".
Программирование, кибербезопасность
Развитие ИИ может сокрушить мировую экономику, заявил эксперт
21 декабря, 14:49
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДжим РоджерсМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала