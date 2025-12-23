Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гранд Сервис Экспресс" будет тестировать спутниковый интернет в поездах - 23.12.2025
https://1prime.ru/20251223/internet-865827933.html
"Гранд Сервис Экспресс" будет тестировать спутниковый интернет в поездах
"Гранд Сервис Экспресс" будет тестировать спутниковый интернет в поездах - 23.12.2025, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" будет тестировать спутниковый интернет в поездах
Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" прорабатывает возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от отечественных компаний для... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T09:54+0300
2025-12-23T09:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865530257_0:2:3165:1782_1920x0_80_0_0_51b70af76a869be022a9a92015dc8a49.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" прорабатывает возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от отечественных компаний для обеспечения спутникового доступа в интернет в своих поездах, сообщили РИА Новости в компании. "В этом году компания "Гранд Сервис Экспресс" совместно с одним из спутниковых операторов связи провели длительное тестирование оборудования спутникового доступа в интернет, однако пока это не дало искомого результата. Сейчас специалисты "Гранд Сервис Экспресс" совместно с интеграторами активно прорабатывают возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от отечественных компаний", - сообщил перевозчик. Уточняется, что сроки реализации проекта зависят от готовности технических решений со стороны интеграторов и производителей. "Имеется в виду как терминальное оборудование, так и спутниковая группировка. Кроме того, для возможности установки системы под каждый тип оборудования и подвижного состава требуется разработка и внесение изменений в конструкторскую документацию", - пояснили в компании. Там добавили, что со своей стороны специалисты "Гранд Сервис Экспресс" сформировали и направили интеграторам пожелания и информацию о специфике инфраструктуры компании для учета в подготовке технических решений. "Пока решения по спутниковому интернету нет – развиваем свою внутреннюю поездную сеть – "МедиаТрейн", с помощью которой пассажиры могут посмотреть фильмы, почитать книги, поиграть в игры", - добавили в компании. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "ГрандЭкспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
"Гранд Сервис Экспресс" будет тестировать спутниковый интернет в поездах

"Гранд Сервис Экспресс" прорабатывает запуск спутникового интернета в поездах

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" прорабатывает возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от отечественных компаний для обеспечения спутникового доступа в интернет в своих поездах, сообщили РИА Новости в компании.
"В этом году компания "Гранд Сервис Экспресс" совместно с одним из спутниковых операторов связи провели длительное тестирование оборудования спутникового доступа в интернет, однако пока это не дало искомого результата. Сейчас специалисты "Гранд Сервис Экспресс" совместно с интеграторами активно прорабатывают возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от отечественных компаний", - сообщил перевозчик.
Уточняется, что сроки реализации проекта зависят от готовности технических решений со стороны интеграторов и производителей.
"Имеется в виду как терминальное оборудование, так и спутниковая группировка. Кроме того, для возможности установки системы под каждый тип оборудования и подвижного состава требуется разработка и внесение изменений в конструкторскую документацию", - пояснили в компании.
Там добавили, что со своей стороны специалисты "Гранд Сервис Экспресс" сформировали и направили интеграторам пожелания и информацию о специфике инфраструктуры компании для учета в подготовке технических решений.
"Пока решения по спутниковому интернету нет – развиваем свою внутреннюю поездную сеть – "МедиаТрейн", с помощью которой пассажиры могут посмотреть фильмы, почитать книги, поиграть в игры", - добавили в компании.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "ГрандЭкспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
