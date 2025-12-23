Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский инвестор оценил санкции против России - 23.12.2025, ПРАЙМ
Американский инвестор оценил санкции против России
ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Западные санкции против России не приносят пользы никому, кроме тех политиков, которые их вводят, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Они особо не помогают, кроме как политикам, которые их вводят", - сказал Роджерс на вопрос о санкциях против России. Американский инвестор также выразил мнение, что санкции в отношении РФ могут быть сняты, и добавил, что видит больше пользы от развития взаимной торговли, нежели от ограничений. "Миру гораздо лучше, если мы все торгуем друг с другом, ужинаем вместе, пьем вино", - заключил Роджерс.
04:34 23.12.2025 (обновлено: 04:39 23.12.2025)
 
Американский инвестор оценил санкции против России

ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Западные санкции против России не приносят пользы никому, кроме тех политиков, которые их вводят, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Они особо не помогают, кроме как политикам, которые их вводят", - сказал Роджерс на вопрос о санкциях против России.
Американский инвестор также выразил мнение, что санкции в отношении РФ могут быть сняты, и добавил, что видит больше пользы от развития взаимной торговли, нежели от ограничений.
"Миру гораздо лучше, если мы все торгуем друг с другом, ужинаем вместе, пьем вино", - заключил Роджерс.
 
