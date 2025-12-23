Американский инвестор оценил санкции против России

https://1prime.ru/20251223/investor-865822243.html

ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Западные санкции против России не приносят пользы никому, кроме тех политиков, которые их вводят, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Они особо не помогают, кроме как политикам, которые их вводят", - сказал Роджерс на вопрос о санкциях против России. Американский инвестор также выразил мнение, что санкции в отношении РФ могут быть сняты, и добавил, что видит больше пользы от развития взаимной торговли, нежели от ограничений. "Миру гораздо лучше, если мы все торгуем друг с другом, ужинаем вместе, пьем вино", - заключил Роджерс.

