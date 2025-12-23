https://1prime.ru/20251223/ip-865829224.html
Верховный суд обязал ИП платить в суде госпошлину как физлица
2025-12-23T10:43+0300
2025-12-23T10:43+0300
2025-12-23T10:43+0300
россия
общество
вс рф
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ постановил, что индивидуальные предпринимали и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ИП, платят в суде госпошлину как физические лица, передает корреспондент РИА Новости. "При обращении в суд индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, а также граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц", - говорится в постановлении. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
