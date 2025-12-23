Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ постановил, что индивидуальные предпринимали и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ИП, платят в суде госпошлину как физические лица, передает корреспондент РИА Новости. "При обращении в суд индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, а также граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц", - говорится в постановлении. Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
10:43 23.12.2025
 
Верховный суд обязал ИП платить в суде госпошлину как физлица

Пленум ВС постановил ИП платить госпошлину в суде как физические лица

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ постановил, что индивидуальные предпринимали и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ИП, платят в суде госпошлину как физические лица, передает корреспондент РИА Новости.
"При обращении в суд индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, а также граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Заголовок открываемого материала