https://1prime.ru/20251223/ipoteka-865828101.html

В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками

В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками - 23.12.2025, ПРАЙМ

В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками

Количество ипотечных сделок с новостройками в Москве с учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T09:56+0300

2025-12-23T09:56+0300

2025-12-23T09:56+0300

недвижимость

бизнес

москва

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Количество ипотечных сделок с новостройками в Москве с учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7% - до 47,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в ноябре столичный Росреестр зафиксировал почти 5,8 тысячи ДДУ (жилье и нежилье) с привлечением кредитных средств - на 25% больше, чем в ноябре прошлого года. Доля первичных сделок, зарегистрированных с применением ипотеки, в ноябре стала максимальной с начала года и составила 50,7%, что на 11,2 процентного пункта выше результата ноября 2024 года, указывается в сообщении. Ранее Росреестр подсчитал, что общее количество число ипотечных сделок в Москве на первичном и вторичном рынках недвижимости за 11 месяцев снизилось на 2,1% - до 107,3 тысячи договоров.

https://1prime.ru/20251220/ipoteka-865740911.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, росреестр