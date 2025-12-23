https://1prime.ru/20251223/ipoteka-865828101.html
В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками
В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Количество ипотечных сделок с новостройками в Москве с учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7% - до 47,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в ноябре столичный Росреестр зафиксировал почти 5,8 тысячи ДДУ (жилье и нежилье) с привлечением кредитных средств - на 25% больше, чем в ноябре прошлого года. Доля первичных сделок, зарегистрированных с применением ипотеки, в ноябре стала максимальной с начала года и составила 50,7%, что на 11,2 процентного пункта выше результата ноября 2024 года, указывается в сообщении. Ранее Росреестр подсчитал, что общее количество число ипотечных сделок в Москве на первичном и вторичном рынках недвижимости за 11 месяцев снизилось на 2,1% - до 107,3 тысячи договоров.
