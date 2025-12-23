Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками - 23.12.2025
В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Количество ипотечных сделок с новостройками в Москве с учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7% - до 47,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в ноябре столичный Росреестр зафиксировал почти 5,8 тысячи ДДУ (жилье и нежилье) с привлечением кредитных средств - на 25% больше, чем в ноябре прошлого года. Доля первичных сделок, зарегистрированных с применением ипотеки, в ноябре стала максимальной с начала года и составила 50,7%, что на 11,2 процентного пункта выше результата ноября 2024 года, указывается в сообщении. Ранее Росреестр подсчитал, что общее количество число ипотечных сделок в Москве на первичном и вторичном рынках недвижимости за 11 месяцев снизилось на 2,1% - до 107,3 тысячи договоров.
недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
09:56 23.12.2025
 
В Москве снизилось число ипотечных сделок с новостройками

Число ипотечных сделок с новостройками в Москве сократилось в январе-ноябре на 27,7%

© РИА Новости . Илья ПиталевСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Строительство жилого комплекса . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Количество ипотечных сделок с новостройками в Москве с учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7% - до 47,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в ноябре столичный Росреестр зафиксировал почти 5,8 тысячи ДДУ (жилье и нежилье) с привлечением кредитных средств - на 25% больше, чем в ноябре прошлого года.
Доля первичных сделок, зарегистрированных с применением ипотеки, в ноябре стала максимальной с начала года и составила 50,7%, что на 11,2 процентного пункта выше результата ноября 2024 года, указывается в сообщении.
Ранее Росреестр подсчитал, что общее количество число ипотечных сделок в Москве на первичном и вторичном рынках недвижимости за 11 месяцев снизилось на 2,1% - до 107,3 тысячи договоров.
