https://1prime.ru/20251223/jakutija-865823230.html

Добыча угля в Якутии впервые превысит 50 миллионов тонн, заявил Николаев

Добыча угля в Якутии впервые превысит 50 миллионов тонн, заявил Николаев - 23.12.2025, ПРАЙМ

Добыча угля в Якутии впервые превысит 50 миллионов тонн, заявил Николаев

Объем добычи угля в Якутии по итогам 2025 года впервые в истории превысит 50 миллионов тонн, благодаря открытию Тихоокеанской железной дороги, уголь с... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T07:02+0300

2025-12-23T07:02+0300

2025-12-23T07:56+0300

энергетика

экономика

промышленность

якутия

охотское море

айсен николаев

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/71/839197179_0:92:3315:1956_1920x0_80_0_0_394e95e6e593ba247fe20bbd05f0489a.jpg

ЯКУТСК, 23 дек – ПРАЙМ. Объем добычи угля в Якутии по итогам 2025 года впервые в истории превысит 50 миллионов тонн, благодаря открытию Тихоокеанской железной дороги, уголь с Эльгинского месторождения имеет прямой выход на Охотское море, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания республиканскому парламенту. Ежегодно в ходе послания Николаев подводит итоги года и озвучивает стратегию дальнейшего развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективы. Особый акцент глава региона сделал на развитие промышленного освоения природных недр в республике. "За последние семь лет объем добычи угля в Якутии увеличился в три раза и впервые в истории в этом году превысит 50 миллионов тонн. В сентябре президент страны Владимир Владимирович Путин дал старт началу эксплуатации Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 километр. И 30 миллионов тонн Эльгинского угля теперь имеют прямой выход на Охотское море. С 2018 года в два раза, до рекордных 56 тонн увеличилась добыча золота", - рассказал Николаев. По его словам, в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" на работы в Якутии предусмотрен наибольший объем финансирования – 18,4 миллиарда рублей на три года. "До 2028 года геологическая изученность территории республики должна возрасти в два раза - с 12 до 24%", - заключил он.

якутия

охотское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, якутия, охотское море, айсен николаев