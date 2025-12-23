https://1prime.ru/20251223/jakutija-865823230.html
Добыча угля в Якутии впервые превысит 50 миллионов тонн, заявил Николаев
2025-12-23T07:02+0300
2025-12-23T07:02+0300
2025-12-23T07:56+0300
энергетика
экономика
промышленность
якутия
охотское море
айсен николаев
ЯКУТСК, 23 дек – ПРАЙМ. Объем добычи угля в Якутии по итогам 2025 года впервые в истории превысит 50 миллионов тонн, благодаря открытию Тихоокеанской железной дороги, уголь с Эльгинского месторождения имеет прямой выход на Охотское море, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания республиканскому парламенту. Ежегодно в ходе послания Николаев подводит итоги года и озвучивает стратегию дальнейшего развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективы. Особый акцент глава региона сделал на развитие промышленного освоения природных недр в республике. "За последние семь лет объем добычи угля в Якутии увеличился в три раза и впервые в истории в этом году превысит 50 миллионов тонн. В сентябре президент страны Владимир Владимирович Путин дал старт началу эксплуатации Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 километр. И 30 миллионов тонн Эльгинского угля теперь имеют прямой выход на Охотское море. С 2018 года в два раза, до рекордных 56 тонн увеличилась добыча золота", - рассказал Николаев. По его словам, в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" на работы в Якутии предусмотрен наибольший объем финансирования – 18,4 миллиарда рублей на три года. "До 2028 года геологическая изученность территории республики должна возрасти в два раза - с 12 до 24%", - заключил он.
якутия
охотское море
