Посол оценил товарооборот России и Китая по итогам 2025 года - 23.12.2025
Посол оценил товарооборот России и Китая по итогам 2025 года
Посол оценил товарооборот России и Китая по итогам 2025 года - 23.12.2025, ПРАЙМ
Посол оценил товарооборот России и Китая по итогам 2025 года
Российско-китайский товарооборот по итогам 2025 года "с большим запасом" преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T13:17+0300
2025-12-23T13:17+0300
россия
мировая экономика
китай
рф
пекин
ПЕКИН, 23 дек - ПРАЙМ. Российско-китайский товарооборот по итогам 2025 года "с большим запасом" преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Сейчас в силу ряда рыночных причин происходит естественная корректировка, объемы торговли несколько снизились, но по итогам года мы вновь с большим запасом преодолеем отметку в 200 миллиардов долларов, которую в свое время задали лидеры наших стран", - сказал Моргулов, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая в Пекине. Посол отметил, что Китай на протяжении 15 лет удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера РФ, а Россия в страновом разрезе занимает пятое место в торговом балансе КНР. "По оценкам аналитиков, к концу года мы выйдем на уровень чуть выше 220 миллиардов", - добавил он. Товарооборот Китая и России по итогам 11 месяцев 2025 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 203,675 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные ранее данные главного таможенного управления КНР. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
китай
рф
пекин
россия, мировая экономика, китай, рф, пекин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Пекин
13:17 23.12.2025
 
Посол оценил товарооборот России и Китая по итогам 2025 года

Посол Моргулов: товарооборот с Китаем преодолеет отметку в 200 млрд долларов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 23 дек - ПРАЙМ. Российско-китайский товарооборот по итогам 2025 года "с большим запасом" преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов, заявил во вторник посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Сейчас в силу ряда рыночных причин происходит естественная корректировка, объемы торговли несколько снизились, но по итогам года мы вновь с большим запасом преодолеем отметку в 200 миллиардов долларов, которую в свое время задали лидеры наших стран", - сказал Моргулов, выступая с лекцией перед преподавателями и студентами Народного университета Китая в Пекине.
Россия впервые ввезла китайский сыр
Вчера, 00:48
Посол отметил, что Китай на протяжении 15 лет удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера РФ, а Россия в страновом разрезе занимает пятое место в торговом балансе КНР.
"По оценкам аналитиков, к концу года мы выйдем на уровень чуть выше 220 миллиардов", - добавил он.
Товарооборот Китая и России по итогам 11 месяцев 2025 года снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 203,675 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные ранее данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией
17 декабря, 08:58
 
