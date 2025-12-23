https://1prime.ru/20251223/korabl-865847234.html

Ученые сделали новое необычное заявление об "инопланетном корабле"

Ученые сделали новое необычное заявление об "инопланетном корабле" - 23.12.2025, ПРАЙМ

Ученые сделали новое необычное заявление об "инопланетном корабле"

Гипотетическая вероятность сближения крупных частей мезжвездного объекта 3I/ATLAS с Землей может вызывать беспокойство из-за содержания цианистого водорода в... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T17:47+0300

2025-12-23T17:47+0300

2025-12-23T17:47+0300

технологии

гарвардский университет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_5:0:714:399_1920x0_80_0_0_bdc07a3c00b5f81e092a35675b45fba4.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Гипотетическая вероятность сближения крупных частей мезжвездного объекта 3I/ATLAS с Землей может вызывать беспокойство из-за содержания цианистого водорода в составе газового облака вокруг кометы, заявил ученый Гарвардского университета Ави Леб."Многие из нас <…> задаются вопросом, не принесет ли нам 3I/ATLAS межзвездный дар. Достигнет ли Земли хоть какая-нибудь из частиц, выброшенных им? Одна из причин для беспокойства связана с тем, что газовое облако вокруг 3I/ATLAS, как известно, содержит цианид и цианистый водород— ядовитый газ, который использовался в качестве химического оружия во время Первой мировой войны", — написал он.В тоже время ученый отметил, что такое развитие событий крайне маловероятно.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.В августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.

https://1prime.ru/20251205/korabl-865266145.html

https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, гарвардский университет