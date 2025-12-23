Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/krym-865833225.html
Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов
Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов - 23.12.2025, ПРАЙМ
Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов
Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T12:38+0300
2025-12-23T12:38+0300
туризм
бизнес
крым
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921547_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_e54729b888a23643a0c534b2d02d9811.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. "С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем", - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос о возможности введения туристического налога. По словам главы Крыма, курортный сбор в регионе не вводили, посчитав это избыточной административной мерой. "И денег мы там относительно немного получим, поэтому считаю, не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим. С точки зрения администрирования этого налога мы сопоставимые суммы потратим, сопоставимые тому, что получим в бюджет. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого смысла это делать. Точно этого не будет", - добавил он. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляют 1% с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
https://1prime.ru/20251218/kursk-865655615.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921547_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_217693257633518f048519ed40344a2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, крым, сергей аксенов
Туризм, Бизнес, КРЫМ, Сергей Аксенов
12:38 23.12.2025
 
Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов заявил, что туристический налог в регионе вводиться не будет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем", - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос о возможности введения туристического налога.
По словам главы Крыма, курортный сбор в регионе не вводили, посчитав это избыточной административной мерой.
"И денег мы там относительно немного получим, поэтому считаю, не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим. С точки зрения администрирования этого налога мы сопоставимые суммы потратим, сопоставимые тому, что получим в бюджет. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого смысла это делать. Точно этого не будет", - добавил он.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляют 1% с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень введут туристический налог
18 декабря, 03:17
 
ТуризмБизнесКРЫМСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала