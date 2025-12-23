https://1prime.ru/20251223/krym-865833225.html

Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов

Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов - 23.12.2025, ПРАЙМ

Туристический налог в Крыму вводить не будут, заявил Аксенов

Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T12:38+0300

2025-12-23T12:38+0300

2025-12-23T12:38+0300

туризм

бизнес

крым

сергей аксенов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921547_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_e54729b888a23643a0c534b2d02d9811.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Туристический налог, как и курортный сбор, в Крыму вводиться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. "С точки зрения новых налогов никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем", - сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос о возможности введения туристического налога. По словам главы Крыма, курортный сбор в регионе не вводили, посчитав это избыточной административной мерой. "И денег мы там относительно немного получим, поэтому считаю, не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим. С точки зрения администрирования этого налога мы сопоставимые суммы потратим, сопоставимые тому, что получим в бюджет. Поэтому, на мой взгляд, нет никакого смысла это делать. Точно этого не будет", - добавил он. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляют 1% с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.

https://1prime.ru/20251218/kursk-865655615.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, крым, сергей аксенов