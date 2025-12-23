Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ установил официальный курс валют на 24 декабря
ЦБ установил официальный курс валют на 24 декабря
2025-12-23T17:41+0300
2025-12-23T17:43+0300
экономика
рф
рынок
банк россии
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,11 копейки, до 11,1497 рубля, доллара - на 72,96 копейки, до 78,585 рубля, евро - на 4,84 копейки, до 92,8137 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рф, рынок, банк россии
Экономика, РФ, Рынок, Банк России
17:41 23.12.2025 (обновлено: 17:43 23.12.2025)
 
ЦБ установил официальный курс валют на 24 декабря

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,11 копейки, до 11,1497 рубля, доллара - на 72,96 копейки, до 78,585 рубля, евро - на 4,84 копейки, до 92,8137 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году
Вчера, 08:15
 
