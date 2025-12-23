https://1prime.ru/20251223/kurs-865846919.html

ЦБ установил официальный курс валют на 24 декабря

ЦБ установил официальный курс валют на 24 декабря

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,11 копейки, до 11,1497 рубля, доллара - на 72,96 копейки, до 78,585 рубля, евро - на 4,84 копейки, до 92,8137 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

