Интерес москвичей к покупкам квартир на торгах не снижается, заявил эксперт

2025-12-23T09:15+0300

2025-12-23T09:15+0300

2025-12-23T09:15+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Интерес москвичей к покупкам квартир на торгах не снижается, примерно 75% лотов реализуются с первого аукциона, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. "Мы не можем заключить, что в этом году почувствовали какой-то спад. Даже, я бы сказал, наоборот. Несмотря на то, что период экспозиции объектов недвижимости на инвестиционном портале достаточно короткий, 30 дней, а некоторые из них, как мы знаем, продаются и по полгода, и по году, примерно 75% лотов реализуются по сути с первого раза. Поэтому у нас на сегодняшний день нет такого ощущения, что интерес москвичей к квартирам падает", - рассказал Пуртов. По его словам, есть более интересные лоты, где в торгах участвуют по 10-12 человек, а есть менее интересные - с двумя-тремя кандидатами.

2025

