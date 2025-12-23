Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Интерес москвичей к покупкам квартир на торгах не снижается, заявил эксперт - 23.12.2025, ПРАЙМ
Интерес москвичей к покупкам квартир на торгах не снижается, заявил эксперт
2025-12-23T09:15+0300
2025-12-23T09:15+0300
бизнес
недвижимость
россия
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Интерес москвичей к покупкам квартир на торгах не снижается, примерно 75% лотов реализуются с первого аукциона, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. "Мы не можем заключить, что в этом году почувствовали какой-то спад. Даже, я бы сказал, наоборот. Несмотря на то, что период экспозиции объектов недвижимости на инвестиционном портале достаточно короткий, 30 дней, а некоторые из них, как мы знаем, продаются и по полгода, и по году, примерно 75% лотов реализуются по сути с первого раза. Поэтому у нас на сегодняшний день нет такого ощущения, что интерес москвичей к квартирам падает", - рассказал Пуртов. По его словам, есть более интересные лоты, где в торгах участвуют по 10-12 человек, а есть менее интересные - с двумя-тремя кандидатами.
бизнес, недвижимость, россия
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ
09:15 23.12.2025
 
Аналитик описал среднестатистического покупателя квартиры в России
03:16
 
