ЛДПР предлагает создать в России рейтинг управляющих компаний
ЛДПР предлагает создать в России рейтинг управляющих компаний - 23.12.2025, ПРАЙМ
ЛДПР предлагает создать в России рейтинг управляющих компаний
23.12.2025
финансы
банки
рф
леонид слуцкий
лдпр
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают создать в России рейтинг управляющих компаний (УК) для контроля их деятельности и улучшения ситуации в сфере ЖКХ.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Одним из вариантов улучшения ситуации в отрасли ЖКХ может стать рейтинг управляющих организаций, который будет являться инструментом рыночного и административного давления на недобросовестные управляющие компании. Законопроектом предлагается внедрить такой рейтинг на основе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, документом предлагается возложить на правительство РФ определение критериев эффективности деятельности управляющих компаний и порядок ведения самого рейтинга.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, в ЛДПР поступает множество обращений от жителей регионов, у которых нет сил больше терпеть недобросовестные управляющие компании, которые, по сути, занимаются грабежом населения.
"Как привести в порядок жилые дома, так они ничего не могут, а деньги причем огромные с жителей собирают - с пенсионеров, инвалидов, семей с детьми. Жилой фонд тем временем ветшает... Я регулярно выезжаю в регионы - и везде одна и та же картина: люди годами мучаются – платят огромные деньги, но не получают даже мало-мальски нормальных услуг. Раз частники не справляются с обслуживанием жилого фонда, мы будем добиваться передачи ЖКХ под контроль государства и полной прозрачности деятельности УК", - отметил он.
Слуцкий уточнил, что наличие низких показателей в предлагаемом рейтинге будут основанием как для проверки работы такой "управляшки", так и для досрочного расторжения жильцами договора с ней и аннулирования лицензии.
По его словам, такая система поможет очистить рынок, "кто не хочет нормально работать, тому в ЖКХ не место".
