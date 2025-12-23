https://1prime.ru/20251223/lgoty-865854006.html

Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи

бизнес

общество

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм, позволяющий подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы, показав QR-код из "Госуслуг", и включило в него автомобильный и водный транспорт, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. Ранее в рамках эксперимента по использованию сведений о многодетных через "Единую централизованную цифровую платформу в социальной среде" информация о возможности льготного проезда использовалась только для подтверждения льготного проезда на ж/д или авиатранспорте. Россиянам для подтверждения статуса члена многодетной семьи достаточно предъявить QR-код из "Госуслуг", содержащий соответствующие сведения. "В пункте 1 слова "31 декабря 2025 года" заменить словами "1 июля 2027 года", - сказано в документе. Таким образом эксперимент продлен еще на полтора года. Кроме того, как следует из распоряжения, теперь возможность передачи данных для предоставления льгот будет обеспечена не только для поездов и авиатранспорта, но и для автомобильного и водного транспорта. Обеспечением соответствующей поддержки, согласно распоряжению правительства от 1 октября 2024 года, занимается Минтранс России.

