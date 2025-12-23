https://1prime.ru/20251223/lgoty-865854006.html
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи - 23.12.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи
Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм, позволяющий подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы, показав QR-код из "Госуслуг", и... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T23:45+0300
2025-12-23T23:45+0300
2025-12-23T23:45+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм, позволяющий подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы, показав QR-код из "Госуслуг", и включило в него автомобильный и водный транспорт, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. Ранее в рамках эксперимента по использованию сведений о многодетных через "Единую централизованную цифровую платформу в социальной среде" информация о возможности льготного проезда использовалась только для подтверждения льготного проезда на ж/д или авиатранспорте. Россиянам для подтверждения статуса члена многодетной семьи достаточно предъявить QR-код из "Госуслуг", содержащий соответствующие сведения. "В пункте 1 слова "31 декабря 2025 года" заменить словами "1 июля 2027 года", - сказано в документе. Таким образом эксперимент продлен еще на полтора года. Кроме того, как следует из распоряжения, теперь возможность передачи данных для предоставления льгот будет обеспечена не только для поездов и авиатранспорта, но и для автомобильного и водного транспорта. Обеспечением соответствующей поддержки, согласно распоряжению правительства от 1 октября 2024 года, занимается Минтранс России.
https://1prime.ru/20251209/putin-865374788.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90f05418e47a89018203ee582db37694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи с помощью QR-кода
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм, позволяющий подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы, показав QR-код из "Госуслуг", и включило в него автомобильный и водный транспорт, следует
из распоряжения кабмина, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее в рамках эксперимента по использованию сведений о многодетных через "Единую централизованную цифровую платформу в социальной среде" информация о возможности льготного проезда использовалась только для подтверждения льготного проезда на ж/д или авиатранспорте. Россиянам для подтверждения статуса члена многодетной семьи достаточно предъявить QR-код из "Госуслуг", содержащий соответствующие сведения.
"В пункте 1 слова "31 декабря 2025 года" заменить словами "1 июля 2027 года", - сказано в документе. Таким образом эксперимент продлен еще на полтора года.
Кроме того, как следует из распоряжения, теперь возможность передачи данных для предоставления льгот будет обеспечена не только для поездов и авиатранспорта, но и для автомобильного и водного транспорта.
Обеспечением соответствующей поддержки, согласно распоряжению правительства от 1 октября 2024 года, занимается Минтранс России.
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин