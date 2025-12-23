Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/lgoty-865854006.html
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи - 23.12.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи
Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм, позволяющий подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы, показав QR-код из "Госуслуг", и... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T23:45+0300
2025-12-23T23:45+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм, позволяющий подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы, показав QR-код из "Госуслуг", и включило в него автомобильный и водный транспорт, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. Ранее в рамках эксперимента по использованию сведений о многодетных через "Единую централизованную цифровую платформу в социальной среде" информация о возможности льготного проезда использовалась только для подтверждения льготного проезда на ж/д или авиатранспорте. Россиянам для подтверждения статуса члена многодетной семьи достаточно предъявить QR-код из "Госуслуг", содержащий соответствующие сведения. "В пункте 1 слова "31 декабря 2025 года" заменить словами "1 июля 2027 года", - сказано в документе. Таким образом эксперимент продлен еще на полтора года. Кроме того, как следует из распоряжения, теперь возможность передачи данных для предоставления льгот будет обеспечена не только для поездов и авиатранспорта, но и для автомобильного и водного транспорта. Обеспечением соответствующей поддержки, согласно распоряжению правительства от 1 октября 2024 года, занимается Минтранс России.
https://1prime.ru/20251209/putin-865374788.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90f05418e47a89018203ee582db37694.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
23:45 23.12.2025
 
Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи

Правительство продлило механизм подтверждения статуса многодетной семьи с помощью QR-кода

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Портал "Госуслуги". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 1 июля 2027 года механизм, позволяющий подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы, показав QR-код из "Госуслуг", и включило в него автомобильный и водный транспорт, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее в рамках эксперимента по использованию сведений о многодетных через "Единую централизованную цифровую платформу в социальной среде" информация о возможности льготного проезда использовалась только для подтверждения льготного проезда на ж/д или авиатранспорте. Россиянам для подтверждения статуса члена многодетной семьи достаточно предъявить QR-код из "Госуслуг", содержащий соответствующие сведения.
"В пункте 1 слова "31 декабря 2025 года" заменить словами "1 июля 2027 года", - сказано в документе. Таким образом эксперимент продлен еще на полтора года.
Кроме того, как следует из распоряжения, теперь возможность передачи данных для предоставления льгот будет обеспечена не только для поездов и авиатранспорта, но и для автомобильного и водного транспорта.
Обеспечением соответствующей поддержки, согласно распоряжению правительства от 1 октября 2024 года, занимается Минтранс России.
Президент Владимир Путин
Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер, заявил Путин
9 декабря, 18:42
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала