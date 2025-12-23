https://1prime.ru/20251223/likhachev-865845784.html

Лихачев назвал коммерческий аспект работы ЗАЭС предметом переговоров

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Коммерческий аспект работы Запорожской АЭС может быть предметом международных переговоров, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Коммерческий аспект деятельности (ЗАЭС) может быть предметом в том числе и международных переговоров", - сказал Лихачев журналистам. Но управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, подчеркнул он.

