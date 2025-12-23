Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
Лихачев назвал коммерческий аспект работы ЗАЭС предметом переговоров
2025-12-23T17:18+0300
2025-12-23T17:18+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Коммерческий аспект работы Запорожской АЭС может быть предметом международных переговоров, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Коммерческий аспект деятельности (ЗАЭС) может быть предметом в том числе и международных переговоров", - сказал Лихачев журналистам. Но управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, подчеркнул он.
россия, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
17:18 23.12.2025
 
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Коммерческий аспект работы Запорожской АЭС может быть предметом международных переговоров, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Коммерческий аспект деятельности (ЗАЭС) может быть предметом в том числе и международных переговоров", - сказал Лихачев журналистам.
Но управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, подчеркнул он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Капитальный ремонт блоков Запорожской АЭС запланирован на 2026 год
16:45
 
ЭнергетикаРОССИЯАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
