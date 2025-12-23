Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС
Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС - 23.12.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС
Управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нередко звучит вопрос - а может ли кто-то ещё, кроме "Росатома", заниматься управлением станцией, ее контролем? Ответ - контролем, управлением, обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. И такая эксплуатирующая организация есть. И на сегодняшний момент обеспечено в этих тяжелейших, уникальных условиях боевых действий безаварийное состояние станции", - сказал Лихачев журналистам.
17:29 23.12.2025
 
Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС

Лихачев: управлять ЗАЭС может эксплуатирующая организация

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нередко звучит вопрос - а может ли кто-то ещё, кроме "Росатома", заниматься управлением станцией, ее контролем? Ответ - контролем, управлением, обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. И такая эксплуатирующая организация есть. И на сегодняшний момент обеспечено в этих тяжелейших, уникальных условиях боевых действий безаварийное состояние станции", - сказал Лихачев журналистам.
Запорожская АЭС намерена получить лицензии на эксплуатацию блоков №2-6
