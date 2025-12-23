Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС

https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846198.html
энергетика
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нередко звучит вопрос - а может ли кто-то ещё, кроме "Росатома", заниматься управлением станцией, ее контролем? Ответ - контролем, управлением, обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. И такая эксплуатирующая организация есть. И на сегодняшний момент обеспечено в этих тяжелейших, уникальных условиях боевых действий безаварийное состояние станции", - сказал Лихачев журналистам.
