Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС

Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС - 23.12.2025

Лихачев рассказал, кто может управлять ЗАЭС

Управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 23.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нередко звучит вопрос - а может ли кто-то ещё, кроме "Росатома", заниматься управлением станцией, ее контролем? Ответ - контролем, управлением, обеспечением безопасности может заниматься только одно лицо - эксплуатирующая организация, созданная в полном соответствии с российским законодательством. И такая эксплуатирующая организация есть. И на сегодняшний момент обеспечено в этих тяжелейших, уникальных условиях боевых действий безаварийное состояние станции", - сказал Лихачев журналистам.

