Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации, заявил Лихачев

Первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 23.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Первый энергоблок Запорожской АЭС полностью готов к дальнейшей эксплуатации, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Во вторник Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС сроком на 10 лет. "Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации. Мы постепенно подходим к возможному изменению режима эксплуатации энергоблока №1 в будущем - возобновлению выработки электроэнергии", - сказал Лихачев журналистам, комментируя это событие. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 они находятся в режиме холодного останова.Выдача лицензии означает, что подтвержден требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности, обеспечена возможность долгосрочной эксплуатации энергоблока в сверхпроектный срок, выполнена масштабная оценка состояния оборудования и систем безопасности, создана основа для дальнейших решений по режиму эксплуатации энергоблока.

