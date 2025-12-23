https://1prime.ru/20251223/likhachev-865848845.html

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев - 23.12.2025, ПРАЙМ

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев

"Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, но в рамках закона и безусловного обеспечения безопасности станции, заявил глава... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T18:21+0300

2025-12-23T18:21+0300

2025-12-23T18:21+0300

энергетика

россия

энергодар

алексей лихачев

запорожская аэс

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, но в рамках закона и безусловного обеспечения безопасности станции, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам. "В рамках законодательства, в рамках безусловного обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, в рамках поддержки высокопрофессионального коллектива (ЗАЭС - ред.) мы готовы к международным дискуссиям и готовы к международному сотрудничеству", - подчеркнул он. Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил Лихачев. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846198.html

энергодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом