"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, но в рамках закона и безусловного обеспечения безопасности станции, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам.
"В рамках законодательства, в рамках безусловного обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, в рамках поддержки высокопрофессионального коллектива (ЗАЭС - ред.) мы готовы к международным дискуссиям и готовы к международному сотрудничеству", - подчеркнул он.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.