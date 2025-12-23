Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев - 23.12.2025
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС, заявил Лихачев
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готов к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, но в рамках закона и безусловного обеспечения безопасности станции, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров, сказал Лихачев журналистам. "В рамках законодательства, в рамках безусловного обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, в рамках поддержки высокопрофессионального коллектива (ЗАЭС - ред.) мы готовы к международным дискуссиям и готовы к международному сотрудничеству", - подчеркнул он. Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил Лихачев. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
