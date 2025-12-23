Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро заявил о продвижении в парламенте закона о противодействии пиратству - 23.12.2025, ПРАЙМ
Мадуро заявил о продвижении в парламенте закона о противодействии пиратству
03:07 23.12.2025 (обновлено: 03:34 23.12.2025)
 
Мадуро заявил о продвижении в парламенте закона о противодействии пиратству

Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства

МЕХИКО, 23 дек - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о продвижении в парламенте специального законопроекта, направленного на противодействие пиратству, нападениям на суда и преступлениям против международной торговли.
"Сегодня он был одобрен в первом чтении, и, вероятно, уже завтра будет принят как закон Республики - специальный закон для обеспечения выполнения международных конвенций, запрещающих нападения на суда, пиратство и все преступления против международной торговли", - заявил Мадуро в ходе посещения производственной выставки, которое показал телеканал VTV.
По словам политика, документ был внесён в Национальную ассамблею с применением механизма регламентной срочности, который позволяет принять закон в сжатые сроки при поддержке двух третей депутатов. Мадуро охарактеризовал "Закон об обеспечении свободного судоходства и торговли в условиях пиратства в морях мира" как нормативный акт "с большим потенциалом".
"В 2020 году я внёс похожий закон, который назывался "Закон против блокады". И именно этот закон против блокады стал для нас опорой, позволившей добиться нынешних результатов. Кто-нибудь сегодня в этом сомневается? Никто", - добавил глава государства.
Мадуро также заявил, что нынешняя ситуация вокруг морских перевозок и внешнего давления рассматривается властями как испытание, необходимое для экономической трансформации страны.
"Это именно то, что нам было необходимо, чтобы совершить экономический скачок и освободиться от нефтяной зависимости. Я знаю, что говорю. Благодарю бога за это испытание. Мы преодолеем его и станем сильнее - как экономика, как суверенная страна", - заключил президент Венесуэлы.
Заявление Мадуро прозвучало на фоне серии перехватов венесуэльских нефтяных танкеров военными США в Карибском регионе. Первый из них уже доставлен к побережью Техаса, еще два судна, одно из которых ранее ходило под панамским флагом, были задержаны вблизи Кюрасао и Антигуа и Барбуды.
 
