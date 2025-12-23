https://1prime.ru/20251223/med-865826894.html

Стоимость меди снижается во вторник утром

Стоимость меди снижается во вторник утром - 23.12.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается во вторник утром

Стоимость меди понижается во вторник утром после роста днем ранее на фоне нескольких поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T09:18+0300

2025-12-23T09:18+0300

2025-12-23T09:18+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди понижается во вторник утром после роста днем ранее на фоне нескольких поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.05 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел - на 0,31%, до 5,4925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов предыдущего дня котировки металла поднялись на 0,19%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 11 925 долларов, алюминия - опустилась на 0,12%, до 2 941,5 доллара, стоимость цинка - поднялась на 0,41%, до 3 085 долларов. Недавний рост цен на медь в основном вызван макроэкономическими факторами и динамикой предложения, считает аналитик CCB Futures Co. Чжан Пин (Zhang Ping), которого цитирует агентство Блумберг. Он также ожидает, что стоимость металла продолжит расти, поддерживаемая настроениями рынка.

https://1prime.ru/20251223/tseny-865823544.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex