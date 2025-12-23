https://1prime.ru/20251223/med-865826894.html
Стоимость меди снижается во вторник утром
Стоимость меди снижается во вторник утром
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди понижается во вторник утром после роста днем ранее на фоне нескольких поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.05 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел - на 0,31%, до 5,4925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов предыдущего дня котировки металла поднялись на 0,19%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 11 925 долларов, алюминия - опустилась на 0,12%, до 2 941,5 доллара, стоимость цинка - поднялась на 0,41%, до 3 085 долларов. Недавний рост цен на медь в основном вызван макроэкономическими факторами и динамикой предложения, считает аналитик CCB Futures Co. Чжан Пин (Zhang Ping), которого цитирует агентство Блумберг. Он также ожидает, что стоимость металла продолжит расти, поддерживаемая настроениями рынка.
