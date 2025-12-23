Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди снижается во вторник утром - 23.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается во вторник утром
Стоимость меди снижается во вторник утром - 23.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается во вторник утром
Стоимость меди понижается во вторник утром после роста днем ранее на фоне нескольких поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди понижается во вторник утром после роста днем ранее на фоне нескольких поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.05 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел - на 0,31%, до 5,4925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов предыдущего дня котировки металла поднялись на 0,19%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 11 925 долларов, алюминия - опустилась на 0,12%, до 2 941,5 доллара, стоимость цинка - поднялась на 0,41%, до 3 085 долларов. Недавний рост цен на медь в основном вызван макроэкономическими факторами и динамикой предложения, считает аналитик CCB Futures Co. Чжан Пин (Zhang Ping), которого цитирует агентство Блумберг. Он также ожидает, что стоимость металла продолжит расти, поддерживаемая настроениями рынка.
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
09:18 23.12.2025
 
Стоимость меди снижается во вторник утром

Цены на медь снижаются во вторник после роста накануне

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Wance Paleri
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди понижается во вторник утром после роста днем ранее на фоне нескольких поддерживающих факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 9.05 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел - на 0,31%, до 5,4925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов предыдущего дня котировки металла поднялись на 0,19%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 11 925 долларов, алюминия - опустилась на 0,12%, до 2 941,5 доллара, стоимость цинка - поднялась на 0,41%, до 3 085 долларов.
Недавний рост цен на медь в основном вызван макроэкономическими факторами и динамикой предложения, считает аналитик CCB Futures Co. Чжан Пин (Zhang Ping), которого цитирует агентство Блумберг. Он также ожидает, что стоимость металла продолжит расти, поддерживаемая настроениями рынка.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Заголовок открываемого материала