СМИ раскрыли, с чем столкнулся Мерц из-за России
BZ: Мерц столкнулся с критикой из-за внешнеполитических неудач
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с волной критики и стремительным падением рейтингов вследствие серии внешнеполитических неудач, включая российско-украинский конфликт, пишет издание Berliner Zeitung.
"Падение с пьедестала не произошло на пустом месте. Во время предвыборной кампании Мерц делал акцент на ясности, экономической компетентности и порядке. <…> Но на посту канцлера эти обещания звучат пусто. Провал переговоров по замороженным российским миллиардам, очередная отсрочка соглашения по Меркосуру, внутрипартийные поражения <…> – декабрьская череда неудач", — говорится в материале.
Издание отмечает, что разочарование со стороны граждан обусловлено узким подходом канцлера к важнейшим международным вопросам и его неспособностью решать ключевые внешнеполитические задачи.
21 декабря журнал Compact сообщил, что во время мемориального мероприятия в память о жертвах нападения на рождественский рынок в Магдебурге Мерц и его коллега по партии Христианско-демократического союза Райнер Хазелофф столкнулись с протестами со стороны граждан. Их освистали, сопровождая возгласами "Убирайтесь!".
В тот же день немецкая газета Bild опубликовала результаты опроса института INSA, согласно которым только 22% жителей Германии положительно оценивают работу Мерца на посту канцлера. Удовлетворенность деятельностью федерального правительства выразили еще меньше респондентов – всего 21%, тогда как 69% заявили о своем недовольстве текущим управлением страны.