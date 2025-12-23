Минфин проработает регулирование для долговых цифровых финансовых активов

https://1prime.ru/20251223/minfin-865832357.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует проработать регулирование для долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в Налоговом кодексе, на текущем этапе проработки этого вопроса необходимо дополнительно обсудить нововведения с регионами, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сначала было необходимо согласовать и закрепить понятие долгового ЦФА в отраслевом законодательстве. Только теперь Минфином может быть проработано соответствующее регулирование для данного вида ЦФА в Налоговом кодексе", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, ответив на вопросы в области налоговой и таможенной политики. "На текущем этапе проработки этого вопроса необходимо провести дополнительное обсуждение нововведений с регионами. Поскольку изменения касаются налога на прибыль и часть бюджетных поступлений по ним затрагивает интересы региональных бюджетов, необходимо получить мнение субъектов РФ", - отметил Сазанов. Госдума в начале декабря приняла закон, устанавливающий особенности выпуска долговых ЦФА. Закон уже подписан президентом и вступит в силу 25 декабря. Как пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, фактически долговые ЦФА уравниваются с облигациями, которые обращаются на рынке. Закон допускает оплату долговых ЦФА только денежными средствами. Их выпуск будет осуществляться исключительно после полной оплаты цены их приобретения. Обязательства, удостоверенные такими активами, также будут исполняться только путем передачи денежных средств. Решение о выпуске долговых ЦФА, помимо прочего, должно содержать указание на недопустимость изменения вида и объема удостоверенных этими активами обязательств, а также на то, что записи о таких активах погашаются в случае, если их обладателем становится лицо, их выпустившее. В решении должны быть также указаны порядок и сроки исполнения лицом, выпустившим долговые ЦФА, обязательств, удостоверенных этими активами, и порядок определения размера периодических выплат по ним.

