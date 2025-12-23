Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/minfin-865836546.html
Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот
Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот - 23.12.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот
Минфин РФ считает целесообразным сохранить правило, что доходы от оказания банковских и финансовых услуг не могут учитываться компаниями для получения налоговых | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T14:12+0300
2025-12-23T14:12+0300
финансы
россия
рф
алексей сазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b869d9a50237aef8c527b6428a6bf529.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ считает целесообразным сохранить правило, что доходы от оказания банковских и финансовых услуг не могут учитываться компаниями для получения налоговых льгот в сфере IT, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. В рамках отраслевой поддержки IT-организации в 2022 году получили возможность применять льготную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Применять ее могут компании с момента госаккредитации, если доходы от профильной деятельности составляют не менее 70%. При этом если компания использует свои исключительные наработки в сфере IT для оказания банковских и финансовых услуг, то доходы от этой деятельности в расчет порога в 70% не включаются. "Норма носит во многом антиуклонительный характер и была введена как превентивная мера, чтобы исключить ситуации, когда банковские или финансовые услуги подменяются IT-деятельностью. В частности, когда программный продукт формально разрабатывается независимой IT-компанией, но фактически используется банками для оказания собственных финансовых услуг... На данном этапе целесообразно сохранить действующую редакцию НК РФ", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, отвечая на вопросы в области налоговой и таможенной политики. При этом он отметил, что если программное обеспечение имеет универсальное применение, его использование банками само по себе не исключает учет доходов в 70-процентной доле. "Для выявления злоупотреблений важно определить, является ли ПО универсальным решением, которое может применяться широким кругом компаний, либо кастомизированным продуктом, предназначенным исключительно для банков", - заключил Сазанов.
https://1prime.ru/20251223/minfin-865832996.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_aec29fea4fc47b1c414678fffe9baffd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, алексей сазанов
Финансы, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов
14:12 23.12.2025
 
Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот

Минфин считает целесообразным сохранить правило о налоговых льготах в сфере IT

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ считает целесообразным сохранить правило, что доходы от оказания банковских и финансовых услуг не могут учитываться компаниями для получения налоговых льгот в сфере IT, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
В рамках отраслевой поддержки IT-организации в 2022 году получили возможность применять льготную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Применять ее могут компании с момента госаккредитации, если доходы от профильной деятельности составляют не менее 70%. При этом если компания использует свои исключительные наработки в сфере IT для оказания банковских и финансовых услуг, то доходы от этой деятельности в расчет порога в 70% не включаются.
"Норма носит во многом антиуклонительный характер и была введена как превентивная мера, чтобы исключить ситуации, когда банковские или финансовые услуги подменяются IT-деятельностью. В частности, когда программный продукт формально разрабатывается независимой IT-компанией, но фактически используется банками для оказания собственных финансовых услуг... На данном этапе целесообразно сохранить действующую редакцию НК РФ", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, отвечая на вопросы в области налоговой и таможенной политики.
При этом он отметил, что если программное обеспечение имеет универсальное применение, его использование банками само по себе не исключает учет доходов в 70-процентной доле.
"Для выявления злоупотреблений важно определить, является ли ПО универсальным решением, которое может применяться широким кругом компаний, либо кастомизированным продуктом, предназначенным исключительно для банков", - заключил Сазанов.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Минфин заявил, что видит потенциал вывода бизнеса из серой зоны
12:36
 
ФинансыРОССИЯРФАлексей Сазанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала