https://1prime.ru/20251223/minfin-865836546.html

Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот

Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот - 23.12.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот

Минфин РФ считает целесообразным сохранить правило, что доходы от оказания банковских и финансовых услуг не могут учитываться компаниями для получения налоговых | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T14:12+0300

2025-12-23T14:12+0300

2025-12-23T14:12+0300

финансы

россия

рф

алексей сазанов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b869d9a50237aef8c527b6428a6bf529.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ считает целесообразным сохранить правило, что доходы от оказания банковских и финансовых услуг не могут учитываться компаниями для получения налоговых льгот в сфере IT, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. В рамках отраслевой поддержки IT-организации в 2022 году получили возможность применять льготную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Применять ее могут компании с момента госаккредитации, если доходы от профильной деятельности составляют не менее 70%. При этом если компания использует свои исключительные наработки в сфере IT для оказания банковских и финансовых услуг, то доходы от этой деятельности в расчет порога в 70% не включаются. "Норма носит во многом антиуклонительный характер и была введена как превентивная мера, чтобы исключить ситуации, когда банковские или финансовые услуги подменяются IT-деятельностью. В частности, когда программный продукт формально разрабатывается независимой IT-компанией, но фактически используется банками для оказания собственных финансовых услуг... На данном этапе целесообразно сохранить действующую редакцию НК РФ", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, отвечая на вопросы в области налоговой и таможенной политики. При этом он отметил, что если программное обеспечение имеет универсальное применение, его использование банками само по себе не исключает учет доходов в 70-процентной доле. "Для выявления злоупотреблений важно определить, является ли ПО универсальным решением, которое может применяться широким кругом компаний, либо кастомизированным продуктом, предназначенным исключительно для банков", - заключил Сазанов.

https://1prime.ru/20251223/minfin-865832996.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, алексей сазанов