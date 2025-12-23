https://1prime.ru/20251223/minfin-865836546.html
Минфин предложил не учитывать доходы от IT-услуг для налоговых льгот
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ считает целесообразным сохранить правило, что доходы от оказания банковских и финансовых услуг не могут учитываться компаниями для получения налоговых льгот в сфере IT, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. В рамках отраслевой поддержки IT-организации в 2022 году получили возможность применять льготную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Применять ее могут компании с момента госаккредитации, если доходы от профильной деятельности составляют не менее 70%. При этом если компания использует свои исключительные наработки в сфере IT для оказания банковских и финансовых услуг, то доходы от этой деятельности в расчет порога в 70% не включаются. "Норма носит во многом антиуклонительный характер и была введена как превентивная мера, чтобы исключить ситуации, когда банковские или финансовые услуги подменяются IT-деятельностью. В частности, когда программный продукт формально разрабатывается независимой IT-компанией, но фактически используется банками для оказания собственных финансовых услуг... На данном этапе целесообразно сохранить действующую редакцию НК РФ", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, отвечая на вопросы в области налоговой и таможенной политики. При этом он отметил, что если программное обеспечение имеет универсальное применение, его использование банками само по себе не исключает учет доходов в 70-процентной доле. "Для выявления злоупотреблений важно определить, является ли ПО универсальным решением, которое может применяться широким кругом компаний, либо кастомизированным продуктом, предназначенным исключительно для банков", - заключил Сазанов.
Минфин заявил, что видит потенциал вывода бизнеса из серой зоны