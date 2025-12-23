Минфин на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

https://1prime.ru/20251223/minfin-865841987.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 24 декабря, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

