Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
2025-12-23T16:34+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 18,6 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 18,6 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов США), сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
