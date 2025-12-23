Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.12.2025
Минпромторг рассказал о производстве техники для туротрасли
Минпромторг рассказал о производстве техники для туротрасли - 23.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о производстве техники для туротрасли
Российские автопроизводители способны выпускать более 18 тысяч единиц техники для туристической отрасли, уже сейчас в стране выпускается более десяти моделей... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T23:58+0300
2025-12-23T23:58+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские автопроизводители способны выпускать более 18 тысяч единиц техники для туристической отрасли, уже сейчас в стране выпускается более десяти моделей автобусов разных классов, сообщили в Минпромторге РФ. Накануне на площадке ФГУП "НАМИ" состоялся ряд совещаний по вопросам взаимодействия отечественных автомобилестроителей и представителей туристической отрасли. "Уже сейчас у нас есть собственная техника, подходящая и для организации трансферов различных уровней, и для экскурсионных прогулок, и для междугородных поездок. В общей сложности это более десятка моделей автобусов большого и малого классов, минивэнов под различные задачи", - приводят в пресс-службе слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тиграна Парсаданяна. "Совокупные объёмы выпуска могут превышать 18 тысяч единиц в год, и наши производители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями, модификациями, обеспечивать качественный сервис", - добавил он. Парсаданян также отметил, что Минпромторг формирует более выгодные условия для приобретения подобной техники в рамках программы льготного лизинга - скидка по ней может достигать двух миллионов рублей. Сегодня производство туравтобусов и минивэнов освоено на мощностях группы "Соллерс", "Волгабаса" и предприятий группы ГАЗ. В министерстве подчеркнули, что отечественная промышленность продолжает расширять модельный ряд туристических автобусов в соответствии с поручением президента и в рамках реализации задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
Минпромторг рассказал о производстве техники для туротрасли

Минпромторг: российские автопроизводители могут выпускать более 18 тысяч автобусов в год

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Туристический автобус на Красной площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Туристический автобус на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские автопроизводители способны выпускать более 18 тысяч единиц техники для туристической отрасли, уже сейчас в стране выпускается более десяти моделей автобусов разных классов, сообщили в Минпромторге РФ.
Накануне на площадке ФГУП "НАМИ" состоялся ряд совещаний по вопросам взаимодействия отечественных автомобилестроителей и представителей туристической отрасли.
"Уже сейчас у нас есть собственная техника, подходящая и для организации трансферов различных уровней, и для экскурсионных прогулок, и для междугородных поездок. В общей сложности это более десятка моделей автобусов большого и малого классов, минивэнов под различные задачи", - приводят в пресс-службе слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тиграна Парсаданяна.
"Совокупные объёмы выпуска могут превышать 18 тысяч единиц в год, и наши производители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями, модификациями, обеспечивать качественный сервис", - добавил он.
Парсаданян также отметил, что Минпромторг формирует более выгодные условия для приобретения подобной техники в рамках программы льготного лизинга - скидка по ней может достигать двух миллионов рублей.
Сегодня производство туравтобусов и минивэнов освоено на мощностях группы "Соллерс", "Волгабаса" и предприятий группы ГАЗ.
В министерстве подчеркнули, что отечественная промышленность продолжает расширять модельный ряд туристических автобусов в соответствии с поручением президента и в рамках реализации задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
