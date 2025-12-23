https://1prime.ru/20251223/minpromtorg-865854553.html

Минпромторг рассказал о производстве техники для туротрасли

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские автопроизводители способны выпускать более 18 тысяч единиц техники для туристической отрасли, уже сейчас в стране выпускается более десяти моделей автобусов разных классов, сообщили в Минпромторге РФ. Накануне на площадке ФГУП "НАМИ" состоялся ряд совещаний по вопросам взаимодействия отечественных автомобилестроителей и представителей туристической отрасли. "Уже сейчас у нас есть собственная техника, подходящая и для организации трансферов различных уровней, и для экскурсионных прогулок, и для междугородных поездок. В общей сложности это более десятка моделей автобусов большого и малого классов, минивэнов под различные задачи", - приводят в пресс-службе слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тиграна Парсаданяна. "Совокупные объёмы выпуска могут превышать 18 тысяч единиц в год, и наши производители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями, модификациями, обеспечивать качественный сервис", - добавил он. Парсаданян также отметил, что Минпромторг формирует более выгодные условия для приобретения подобной техники в рамках программы льготного лизинга - скидка по ней может достигать двух миллионов рублей. Сегодня производство туравтобусов и минивэнов освоено на мощностях группы "Соллерс", "Волгабаса" и предприятий группы ГАЗ. В министерстве подчеркнули, что отечественная промышленность продолжает расширять модельный ряд туристических автобусов в соответствии с поручением президента и в рамках реализации задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

