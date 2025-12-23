Российский рынок акций завершил торги вторника умеренным ростом
Российский рынок акций закрыл торги вторника умеренным ростом на 0,35%
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным ростом, следует из данных Московской биржи.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,42%, до 61,81 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи начал торги вторника в миноре, но во второй половине дня покупатели проявили себя. Похоже, эмоции участников торгов от сдержанного шага снижения ключевой ставки и сохранения жесткого сигнала ЦБ улеглись. Давление на настроения оказывает неопределенность в геополитике и снижение плотности новостного потока, связанного с обсуждением мирного соглашения по Украине", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Крепкий рубль также сдерживает покупателей. Из позитива отметим возвращение золота к рекордным ценовым уровням, добавил он.
"При этом нельзя сказать, что у широкого рынка появились устойчивые драйверы для роста, геополитическая неопределенность остается высокой. Среда ознаменуется целым рядом локальных событий. В частности, Банк России опубликует ноябрьские данные по банковскому сектору и полный опрос инФОМ за декабрь, а Росстат вечером выпустит не только недельные цифры по инфляции, но и ноябрьскую статистику по промышленному производству", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста акции "Русгидро" (+3,33%), ПИКа (+2,99%), ВК (+2,85%), "Норникеля" (+2,57%) и "Ростелекома" (+2,55%), "Полюса" (+0,78%).
"Наибольший рост в течение дня демонстрируют эмитенты в сегменте металлов и добычи. Индекс MOEXMM прибавил 0,88% на фоне ценовых рекордов на рынке цветных металлов. Исторические максимумы обновили золото (4500 долларов за унцию), серебро (70 долларов за унцию) и медь (12 тысяч долларов за тонну). Акции "Южуралзолота" (-6,28%), между тем, корректировались после впечатляющего роста с 18 декабря (около 27%). Бумаги росли на фоне ожиданий о продаже госпакета", - отметил Максим Федосов из УК "Первая".
Прогнозы
"Эта неделя – последняя полная торговая в этом году. Инвесторы постепенно уходят на праздники и торговые объемы на рынке будут спадать. Поэтому без форс-мажорных новостей российский рынок скорее будет торговаться вблизи текущих уровней. Ждем индекс Мосбиржи до конца года в диапазоне 2700-2800 пунктов. Дальнейшего роста ждем от российского рынка уже в следующем году. Цель на 2026 год – 3300-3500 пунктов", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".
Шепелев ожидает индекс Мосбиржи 24 декабря в диапазоне – 2700-2800 пунктов.
Если статистика Росстата усилит у инвесторов сомнения в перспективах дальнейшего снижения "ключа", индекс Мосбиржи может вновь уйти ниже 2710 пунктов, заключил Григорьев.