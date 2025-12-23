https://1prime.ru/20251223/mosbirzha-865851065.html

Российский рынок акций завершил торги вторника умеренным ростом

Российский рынок акций завершил торги вторника умеренным ростом - 23.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги вторника умеренным ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T20:15+0300

2025-12-23T20:15+0300

2025-12-23T20:15+0300

рынок

торги

акции

александр бахтин

мосбиржа

росстат

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_aa91e0a0eee7a34b058a1578605346b2.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,35%, до 2 725,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,39%, до 1 130,19 пункта, долларовый РТС - на 1,28%, до 1 092,52 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,42%, до 61,81 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал торги вторника в миноре, но во второй половине дня покупатели проявили себя. Похоже, эмоции участников торгов от сдержанного шага снижения ключевой ставки и сохранения жесткого сигнала ЦБ улеглись. Давление на настроения оказывает неопределенность в геополитике и снижение плотности новостного потока, связанного с обсуждением мирного соглашения по Украине", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Крепкий рубль также сдерживает покупателей. Из позитива отметим возвращение золота к рекордным ценовым уровням, добавил он. "При этом нельзя сказать, что у широкого рынка появились устойчивые драйверы для роста, геополитическая неопределенность остается высокой. Среда ознаменуется целым рядом локальных событий. В частности, Банк России опубликует ноябрьские данные по банковскому сектору и полный опрос инФОМ за декабрь, а Росстат вечером выпустит не только недельные цифры по инфляции, но и ноябрьскую статистику по промышленному производству", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Русгидро" (+3,33%), ПИКа (+2,99%), ВК (+2,85%), "Норникеля" (+2,57%) и "Ростелекома" (+2,55%), "Полюса" (+0,78%). "Наибольший рост в течение дня демонстрируют эмитенты в сегменте металлов и добычи. Индекс MOEXMM прибавил 0,88% на фоне ценовых рекордов на рынке цветных металлов. Исторические максимумы обновили золото (4500 долларов за унцию), серебро (70 долларов за унцию) и медь (12 тысяч долларов за тонну). Акции "Южуралзолота" (-6,28%), между тем, корректировались после впечатляющего роста с 18 декабря (около 27%). Бумаги росли на фоне ожиданий о продаже госпакета", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". В лидерах снижения - бумаги "М. Видео" (−6,25%), Московского кредитного банка (−3,51%), префы "Мечела" (−3,13%), обыкновенные акции ДВМП (−2,21%) и "Мосэнерго" (−1,76%). Прогнозы "Эта неделя – последняя полная торговая в этом году. Инвесторы постепенно уходят на праздники и торговые объемы на рынке будут спадать. Поэтому без форс-мажорных новостей российский рынок скорее будет торговаться вблизи текущих уровней. Ждем индекс Мосбиржи до конца года в диапазоне 2700-2800 пунктов. Дальнейшего роста ждем от российского рынка уже в следующем году. Цель на 2026 год – 3300-3500 пунктов", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". Шепелев ожидает индекс Мосбиржи 24 декабря в диапазоне – 2700-2800 пунктов. Если статистика Росстата усилит у инвесторов сомнения в перспективах дальнейшего снижения "ключа", индекс Мосбиржи может вновь уйти ниже 2710 пунктов, заключил Григорьев.

https://1prime.ru/20251222/rynok-865807397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, александр бахтин, мосбиржа, росстат, ртс