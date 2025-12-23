Самолет Москва - Анадырь вылетел в пункт назначения

https://1prime.ru/20251223/moskva-865821452.html
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – ПРАЙМ. Самолет Москва – Анадырь, который накануне из-за непогоды на Чукотке ушел в Магадан, во вторник вылетел в пункт назначения, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки.
В понедельник департамент промышленной политики Чукотского АО сообщил, что рейс SU 6865 Москва - Анадырь отправлен в Магадан из-за сложных метеоусловий в Анадыре, не позволяющих выполнить безопасную посадку. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали, что вылета из Магадана в Анадырь и из Анадыря в Москву ожидают более 600 пассажиров.
"Рейс 6865 из аэропорта Магадан вылетел. Расчетное время прибытия рейса 6865 Магадан-Анадырь – 13.00 (4.00 мск)", - говорится в сообщении.
Борт в "Шереметьево" отправится из Анадыря в 15.30 (6.30 мск).
