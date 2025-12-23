Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение поездов на МЦД-3 в Москве восстановлено - 23.12.2025
Движение поездов на МЦД-3 в Москве восстановлено
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦД-3 в Москве восстановлено после временного сбоя, поезда в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками, информирует Telegram-канал столичного департамента транспорта. Ранее в дептрансе сообщали, что интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда №7223 на станции Перово. Также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, сообщили в МЖД. "Поезда на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками. Состав, остановившийся по техническим причинам на станции Перово, убран вспомогательным локомотивом. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.
09:45 23.12.2025
 
Движение поездов на МЦД-3 в Москве восстановлено

В Москве восстановили движения поездов на МЦД-3 после временного сбоя

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд Московского центрального диаметра на станции Кунцево в Москве
Поезд Московского центрального диаметра на станции Кунцево в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Поезд Московского центрального диаметра на станции Кунцево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦД-3 в Москве восстановлено после временного сбоя, поезда в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками, информирует Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Ранее в дептрансе сообщали, что интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда №7223 на станции Перово. Также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, сообщили в МЖД.
"Поезда на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками. Состав, остановившийся по техническим причинам на станции Перово, убран вспомогательным локомотивом. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала