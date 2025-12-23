https://1prime.ru/20251223/moskva-865827572.html

Движение поездов на МЦД-3 в Москве восстановлено

2025-12-23T09:45+0300

бизнес

россия

москва

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦД-3 в Москве восстановлено после временного сбоя, поезда в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками, информирует Telegram-канал столичного департамента транспорта. Ранее в дептрансе сообщали, что интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда №7223 на станции Перово. Также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, сообщили в МЖД. "Поезда на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками. Состав, остановившийся по техническим причинам на станции Перово, убран вспомогательным локомотивом. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.

