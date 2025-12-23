Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Москвич" до конца года поставит Минюсту 37 автомобилей - 23.12.2025, ПРАЙМ
"Москвич" до конца года поставит Минюсту 37 автомобилей
"Москвич" до конца года поставит Минюсту 37 автомобилей - 23.12.2025, ПРАЙМ
"Москвич" до конца года поставит Минюсту 37 автомобилей
Автомобильный завод "Москвич" до конца 2025 года поставит Минюсту России 37 машин "Москвич" третьей, шестой и восьмой моделей, следует из распоряжения... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" до конца 2025 года поставит Минюсту России 37 машин "Москвич" третьей, шестой и восьмой моделей, следует из распоряжения правительства России. "Определить акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич" единственным поставщиком осуществляемой в 2025 году Минюстом России закупки автомобилей марок "Москвич-3", "Москвич-6" и "Москвич-8" в количестве 37 штук для обновления парка автотранспорта Минюста России, его территориальных органов и подведомственных организаций", - говорится в документе. Предельным сроком, на который заключается госконтракт на поставку автомобилей, назначено 31 декабря 2025 года.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84040/73/840407314_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_b947a8a1e0d5f566e85e2f8533abbebc.jpg
1920
1920
true
Бизнес, РОССИЯ
22:39 23.12.2025
 
"Москвич" до конца года поставит Минюсту 37 автомобилей

Автозавод "Москвич" до конца 2025 года поставит Минюсту 37 своих автомобилей

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" до конца 2025 года поставит Минюсту России 37 машин "Москвич" третьей, шестой и восьмой моделей, следует из распоряжения правительства России.
"Определить акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич" единственным поставщиком осуществляемой в 2025 году Минюстом России закупки автомобилей марок "Москвич-3", "Москвич-6" и "Москвич-8" в количестве 37 штук для обновления парка автотранспорта Минюста России, его территориальных органов и подведомственных организаций", - говорится в документе.
Предельным сроком, на который заключается госконтракт на поставку автомобилей, назначено 31 декабря 2025 года.
Мужчина осматривает автомобиль Москвич 3 в дилерском центре - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов
4 декабря, 08:30
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
