"Москвич" до конца года поставит Минюсту 37 автомобилей
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" до конца 2025 года поставит Минюсту России 37 машин "Москвич" третьей, шестой и восьмой моделей, следует из распоряжения правительства России. "Определить акционерное общество "Московский Автомобильный Завод "Москвич" единственным поставщиком осуществляемой в 2025 году Минюстом России закупки автомобилей марок "Москвич-3", "Москвич-6" и "Москвич-8" в количестве 37 штук для обновления парка автотранспорта Минюста России, его территориальных органов и подведомственных организаций", - говорится в документе. Предельным сроком, на который заключается госконтракт на поставку автомобилей, назначено 31 декабря 2025 года.
