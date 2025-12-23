https://1prime.ru/20251223/mtsd-865825084.html
На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда № 7223 на станции Перово, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД). "В настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции Перово с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы", - говорится в сообщении. В ЦППК добавили, что на участке Люберцы - Авиамоторная поезда временно следуют по другому пути с остановкой на станции Выхино. Компания совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления штатного режима движения.
