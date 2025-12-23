Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/mtsd-865825084.html
На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава
На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава - 23.12.2025, ПРАЙМ
На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава
Интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда № 7223 на станции Перово, также в пути... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T08:32+0300
2025-12-23T08:33+0300
бизнес
россия
москва
цппк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865824931_0:192:3300:2048_1920x0_80_0_0_6a017d2a419f31004ad8f2b4c67bfb41.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда № 7223 на станции Перово, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД). "В настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции Перово с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы", - говорится в сообщении. В ЦППК добавили, что на участке Люберцы - Авиамоторная поезда временно следуют по другому пути с остановкой на станции Выхино. Компания совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления штатного режима движения.
https://1prime.ru/20251004/ivolga-863157276.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865824931_569:0:3300:2048_1920x0_80_0_0_d76a368f48ce496c37dad8aee14a29ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, цппк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЦППК
08:32 23.12.2025 (обновлено: 08:33 23.12.2025)
 
На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава

В Москве увеличили интервал между поездами на МЦД-3 из-за остановки поезда на Перово

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд Московского центрального диаметра в Москве
Поезд Московского центрального диаметра в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Поезд Московского центрального диаметра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда № 7223 на станции Перово, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
"В настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции Перово с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы", - говорится в сообщении.
В ЦППК добавили, что на участке Люберцы - Авиамоторная поезда временно следуют по другому пути с остановкой на станции Выхино. Компания совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления штатного режима движения.
Поезд Иволга, МЦД
"Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4
4 октября, 18:45
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЦППК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала