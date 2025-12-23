https://1prime.ru/20251223/mtsd-865825084.html

На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава

На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава - 23.12.2025, ПРАЙМ

На МЦД-3 увеличили интервал между поездами из-за остановки состава

Интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда № 7223 на станции Перово, также в пути... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T08:32+0300

2025-12-23T08:32+0300

2025-12-23T08:33+0300

бизнес

россия

москва

цппк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865824931_0:192:3300:2048_1920x0_80_0_0_6a017d2a419f31004ad8f2b4c67bfb41.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Интервал между курсированием поездов на МЦД-3 увеличен из-за остановки по технической причине состава поезда № 7223 на станции Перово, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД). "В настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда № 7223 на станции Перово с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы", - говорится в сообщении. В ЦППК добавили, что на участке Люберцы - Авиамоторная поезда временно следуют по другому пути с остановкой на станции Выхино. Компания совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления штатного режима движения.

https://1prime.ru/20251004/ivolga-863157276.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, цппк