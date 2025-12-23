https://1prime.ru/20251223/mvd-865827030.html

МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. В ваших наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом", однако в реальности всё наоборот. "Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram - востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надёжно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - добавили в МВД. По словам правоохранителей, отдельная проблема - голос и видео, так как мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Как отметили в ведомстве, этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя. "Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения", - указано в сообщении. Также правоохранители показали пример скриншота сообщения, направленного со взломанного аккаунта педагога - злоумышленники создали от ее имени групповой чат с родителями, используя доверие к педагогу и авторитетный тон, опубликовали сообщение о срочном сборе денег якобы на поездку в Санкт-Петербург с проживанием и питанием.

