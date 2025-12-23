https://1prime.ru/20251223/mvd-865827030.html
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях - 23.12.2025, ПРАЙМ
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T09:24+0300
2025-12-23T09:24+0300
2025-12-23T09:24+0300
технологии
финансы
общество
санкт-петербург
мвд
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860961084_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_094da363c61c2fb74d2a9cd870c76e84.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. В ваших наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом", однако в реальности всё наоборот. "Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram - востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надёжно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - добавили в МВД. По словам правоохранителей, отдельная проблема - голос и видео, так как мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Как отметили в ведомстве, этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя. "Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения", - указано в сообщении. Также правоохранители показали пример скриншота сообщения, направленного со взломанного аккаунта педагога - злоумышленники создали от ее имени групповой чат с родителями, используя доверие к педагогу и авторитетный тон, опубликовали сообщение о срочном сборе денег якобы на поездку в Санкт-Петербург с проживанием и питанием.
https://1prime.ru/20251218/mvd-865660589.html
https://1prime.ru/20251208/mvd-865308727.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860961084_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_e97d9b6d70ae1068534913325805359b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, общество , санкт-петербург, мвд, telegram
Технологии, Финансы, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД, Telegram
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
МВД: мошенники взламывают соцсети для рассылки фишинговых сообщений и шантажа
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. В ваших наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали о безопасности использования Face ID
В ведомстве отметили, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом", однако в реальности всё наоборот.
"Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram
- востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надёжно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - добавили в МВД
.
По словам правоохранителей, отдельная проблема - голос и видео, так как мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Как отметили в ведомстве, этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя.
"Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения", - указано в сообщении.
Также правоохранители показали пример скриншота сообщения, направленного со взломанного аккаунта педагога - злоумышленники создали от ее имени групповой чат с родителями, используя доверие к педагогу и авторитетный тон, опубликовали сообщение о срочном сборе денег якобы на поездку в Санкт-Петербург
с проживанием и питанием.
МВД рассказало о способах мошенничества на "Госуслугах"