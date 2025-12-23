Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/mvd-865827030.html
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях - 23.12.2025, ПРАЙМ
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T09:24+0300
2025-12-23T09:24+0300
технологии
финансы
общество
санкт-петербург
мвд
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860961084_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_094da363c61c2fb74d2a9cd870c76e84.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. В ваших наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом", однако в реальности всё наоборот. "Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram - востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надёжно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - добавили в МВД. По словам правоохранителей, отдельная проблема - голос и видео, так как мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Как отметили в ведомстве, этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя. "Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения", - указано в сообщении. Также правоохранители показали пример скриншота сообщения, направленного со взломанного аккаунта педагога - злоумышленники создали от ее имени групповой чат с родителями, используя доверие к педагогу и авторитетный тон, опубликовали сообщение о срочном сборе денег якобы на поездку в Санкт-Петербург с проживанием и питанием.
https://1prime.ru/20251218/mvd-865660589.html
https://1prime.ru/20251208/mvd-865308727.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860961084_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_e97d9b6d70ae1068534913325805359b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, общество , санкт-петербург, мвд, telegram
Технологии, Финансы, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД, Telegram
09:24 23.12.2025
 
МВД объяснило, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях

МВД: мошенники взламывают соцсети для рассылки фишинговых сообщений и шантажа

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и соцсетях обычных пользователей для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа. В ваших наших аккаунтах нередко хранятся документы, личные фотографии, рабочие переписки. Доступ к ним используется для шантажа: взламывают не ради кражи, а ради выкупа за молчание", - говорится в сообщении.
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
В МВД рассказали о безопасности использования Face ID
18 декабря, 09:00
В ведомстве отметили, что многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом", однако в реальности всё наоборот.
"Для теневого рынка именно "живой" аккаунт обычного пользователя в VK или Telegram - востребованный ресурс. Профиль с историей, контактами и привычной активностью выглядит надёжно и для людей, и для автоматических систем, а значит идеально подходит для злоупотреблений", - добавили в МВД.
По словам правоохранителей, отдельная проблема - голос и видео, так как мессенджеры за годы накопили огромный массив биометрии: голосовые сообщения, видеокружочки, характерные интонации. Как отметили в ведомстве, этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить голосом пользователя.
"Для близких это выглядит убедительно: не текст с просьбой занять денег, а знакомая речь, знакомая манера общения", - указано в сообщении.
Также правоохранители показали пример скриншота сообщения, направленного со взломанного аккаунта педагога - злоумышленники создали от ее имени групповой чат с родителями, используя доверие к педагогу и авторитетный тон, опубликовали сообщение о срочном сборе денег якобы на поездку в Санкт-Петербург с проживанием и питанием.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
МВД рассказало о способах мошенничества на "Госуслугах"
8 декабря, 08:49
 
ТехнологииФинансыОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМВДTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала