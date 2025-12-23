Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Находке восстановили подачу отопления после ДТП с грузовиком - 23.12.2025, ПРАЙМ
В Находке восстановили подачу отопления после ДТП с грузовиком
2025-12-23T03:16+0300
2025-12-23T03:16+0300
энергетика
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – ПРАЙМ. Специалисты полностью восстановили подачу отопления в Находке Приморского края, которая была нарушена в субботу после того, как грузовик врезался в теплотрассу, сообщает правительство региона. По данным полиции, 20 декабря водитель большегруза МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города. Тепло постепенно начали подавать в дома 21 декабря, но в понедельник мэрия сообщила, что для полной стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Школа и детсад в районе аварии приостановили работу. "Все аварийно-восстановительные работы завершены. Система теплоснабжения заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. Отопление подается всем потребителям", - говорится в сообщении.
приморский край
приморский край
Энергетика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
03:16 23.12.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – ПРАЙМ. Специалисты полностью восстановили подачу отопления в Находке Приморского края, которая была нарушена в субботу после того, как грузовик врезался в теплотрассу, сообщает правительство региона.
По данным полиции, 20 декабря водитель большегруза МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города. Тепло постепенно начали подавать в дома 21 декабря, но в понедельник мэрия сообщила, что для полной стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Школа и детсад в районе аварии приостановили работу.
"Все аварийно-восстановительные работы завершены. Система теплоснабжения заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. Отопление подается всем потребителям", - говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
