https://1prime.ru/20251223/nahodka-865821288.html

В Находке восстановили подачу отопления после ДТП с грузовиком

В Находке восстановили подачу отопления после ДТП с грузовиком - 23.12.2025, ПРАЙМ

В Находке восстановили подачу отопления после ДТП с грузовиком

Специалисты полностью восстановили подачу отопления в Находке Приморского края, которая была нарушена в субботу после того, как грузовик врезался в теплотрассу, | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T03:16+0300

2025-12-23T03:16+0300

2025-12-23T03:16+0300

энергетика

приморский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865821288.jpg?1766448990

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – ПРАЙМ. Специалисты полностью восстановили подачу отопления в Находке Приморского края, которая была нарушена в субботу после того, как грузовик врезался в теплотрассу, сообщает правительство региона. По данным полиции, 20 декабря водитель большегруза МАЗ поехал под запрещающий движение знак, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с проезжей части и врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 7 тысяч жителей города. Тепло постепенно начали подавать в дома 21 декабря, но в понедельник мэрия сообщила, что для полной стабилизации системы требуется дополнительный ремонт. Школа и детсад в районе аварии приостановили работу. "Все аварийно-восстановительные работы завершены. Система теплоснабжения заполнена, сетевые насосы запущены, параметры давления и температуры выведены в нормативный режим. Отопление подается всем потребителям", - говорится в сообщении.

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приморский край