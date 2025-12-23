https://1prime.ru/20251223/nato-865821752.html

"Сможет завалить". На Западе предупредили о конфликте с Россией

"Сможет завалить". На Западе предупредили о конфликте с Россией - 23.12.2025, ПРАЙМ

"Сможет завалить". На Западе предупредили о конфликте с Россией

Россия обладает значительным превосходством над странами НАТО по всем основным типам вооружений, заявил военный аналитик, подполковника ВС США в отставке Дэниел | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T03:37+0300

2025-12-23T03:37+0300

2025-12-23T03:38+0300

вооружения

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия обладает значительным превосходством над странами НАТО по всем основным типам вооружений, заявил военный аналитик, подполковника ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Если украинский конфликт перерастет в войну между Россией и НАТО, то Россия сможет буквально завалить Запад во всех ключевых областях", — предупредил он.Дэвис также напомнил, что, согласно оценкам экспертов, если Великобритания окажется в состоянии обычной войны, она сможет поддерживать интенсивные боевые действия всего несколько недель."Это типично для всего западного блока — будь то Франция, Германия или США", — подчеркнул он.В начале декабря руководитель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс рассматривает возможность "упреждающего удара" по России, который, по его мнению, мог бы быть расценен как "оборонительное действие".Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это высказывание попыткой подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине. Она отметила, что заявление Каво Драгоне демонстрирует агрессивный настрой альянса и разрушает миф о его исключительно оборонительном характере.В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс активизирует свои действия, называя их сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с условием отказа Запада от курса милитаризации региона.

