"Атомэнергопром" разместит облигации в размере 25 миллиардов рублей - 23.12.2025
"Атомэнергопром" разместит облигации в размере 25 миллиардов рублей
2025-12-23T17:23+0300
2025-12-23T17:28+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" зафиксировал объем размещения биржевых облигаций в размере 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.Финальный ориентир ставки купонов составляет 15,15% годовых.Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на облигации серии 001P-10 с погашением через пять с половиной лет и квартальными купонами.Первоначально объем сделки ожидался в размере не более 25 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 декабря.
17:23 23.12.2025 (обновлено: 17:28 23.12.2025)
 
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" зафиксировал объем размещения биржевых облигаций в размере 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 15,15% годовых.
Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на облигации серии 001P-10 с погашением через пять с половиной лет и квартальными купонами.
Первоначально объем сделки ожидался в размере не более 25 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 декабря.
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 25 млрд руб
