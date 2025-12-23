https://1prime.ru/20251223/obligatsii-865845918.html

"Атомэнергопром" разместит облигации в размере 25 миллиардов рублей

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" зафиксировал объем размещения биржевых облигаций в размере 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.Финальный ориентир ставки купонов составляет 15,15% годовых.Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на облигации серии 001P-10 с погашением через пять с половиной лет и квартальными купонами.Первоначально объем сделки ожидался в размере не более 25 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 декабря.

