Оборот розничной торговли в России в 2025 году превысит 60 трлн рублей - 23.12.2025
Оборот розничной торговли в России в 2025 году превысит 60 трлн рублей
Оборот розничной торговли в России в 2025 году превысит 60 трлн рублей - 23.12.2025, ПРАЙМ
Оборот розничной торговли в России в 2025 году превысит 60 трлн рублей
Оборот розничной торговли в России в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей против 55,8 триллиона рублей в предыдущем году, говорится в аналитическом... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T00:18+0300
2025-12-23T00:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей против 55,8 триллиона рублей в предыдущем году, говорится в аналитическом комментарии кредитного рейтингового агентства НКР. "Оборот розничной торговли в России, по мнению НКР, в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей по сравнению с 55,8 триллиона рублей в предыдущем году. Однако рост показателя в значительной степени обеспечивается инфляцией при умеренной реальной динамике", - говорится в исследовании. По данным агентства, за январь-октябрь 2025 года оборот розничной торговли составил 49,96 триллиона рублей. В сопоставимых ценах рост был ограниченным и составил 2,4%, тогда как в текущих ценах динамика поддерживалась инфляцией, показав прирост 10,2%. В то же время структура самого рынка остается относительно сбалансированной. Так, непродовольственные товары формируют 52% оборота, продовольственные - 48%, уточняется в исследовании.
2025
россия, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика
00:18 23.12.2025
 
Оборот розничной торговли в России в 2025 году превысит 60 трлн рублей

НКР: оборот розничной торговли в России в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей против 55,8 триллиона рублей в предыдущем году, говорится в аналитическом комментарии кредитного рейтингового агентства НКР.
"Оборот розничной торговли в России, по мнению НКР, в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей по сравнению с 55,8 триллиона рублей в предыдущем году. Однако рост показателя в значительной степени обеспечивается инфляцией при умеренной реальной динамике", - говорится в исследовании.
По данным агентства, за январь-октябрь 2025 года оборот розничной торговли составил 49,96 триллиона рублей. В сопоставимых ценах рост был ограниченным и составил 2,4%, тогда как в текущих ценах динамика поддерживалась инфляцией, показав прирост 10,2%.
В то же время структура самого рынка остается относительно сбалансированной. Так, непродовольственные товары формируют 52% оборота, продовольственные - 48%, уточняется в исследовании.
 
Заголовок открываемого материала