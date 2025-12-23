Оборот розничной торговли в России в 2025 году превысит 60 трлн рублей

https://1prime.ru/20251223/oborot-865819155.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей против 55,8 триллиона рублей в предыдущем году, говорится в аналитическом комментарии кредитного рейтингового агентства НКР. "Оборот розничной торговли в России, по мнению НКР, в 2025 году впервые превысит 60 триллионов рублей по сравнению с 55,8 триллиона рублей в предыдущем году. Однако рост показателя в значительной степени обеспечивается инфляцией при умеренной реальной динамике", - говорится в исследовании. По данным агентства, за январь-октябрь 2025 года оборот розничной торговли составил 49,96 триллиона рублей. В сопоставимых ценах рост был ограниченным и составил 2,4%, тогда как в текущих ценах динамика поддерживалась инфляцией, показав прирост 10,2%. В то же время структура самого рынка остается относительно сбалансированной. Так, непродовольственные товары формируют 52% оборота, продовольственные - 48%, уточняется в исследовании.

