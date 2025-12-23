https://1prime.ru/20251223/oreshkin-865830994.html
Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг
Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг - 23.12.2025, ПРАЙМ
Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг
Заседание госсовета по кадровым вопросам состоится в четверг, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Заседание госсовета по кадровым вопросам состоится в четверг, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Задели очень важную тему рынка труда. Послезавтра будет госсовет, посвященный этой проблематике", - сказал он в ходе Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения". Ранее анонсировалось, что президент России Владимир Путин на предновогодней неделе проведет ряд мероприятий, в том числе совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадрам.
