Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг - 23.12.2025, ПРАЙМ
Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг
Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг - 23.12.2025, ПРАЙМ
Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг
Заседание госсовета по кадровым вопросам состоится в четверг, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T11:35+0300
2025-12-23T11:35+0300
россия
рф
максим орешкин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Заседание госсовета по кадровым вопросам состоится в четверг, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Задели очень важную тему рынка труда. Послезавтра будет госсовет, посвященный этой проблематике", - сказал он в ходе Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения". Ранее анонсировалось, что президент России Владимир Путин на предновогодней неделе проведет ряд мероприятий, в том числе совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадрам.
рф
россия, рф, максим орешкин, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Максим Орешкин, Владимир Путин
11:35 23.12.2025
 
Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг

Орешкин: в четверг состоится заседание госсовета по кадровым вопросам

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Заседание госсовета по кадровым вопросам состоится в четверг, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Задели очень важную тему рынка труда. Послезавтра будет госсовет, посвященный этой проблематике", - сказал он в ходе Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения".
Ранее анонсировалось, что президент России Владимир Путин на предновогодней неделе проведет ряд мероприятий, в том числе совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадрам.
РОССИЯ, РФ, Максим Орешкин, Владимир Путин
 
 
