Заседание госсовета по кадрам состоится в четверг

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Заседание госсовета по кадровым вопросам состоится в четверг, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Задели очень важную тему рынка труда. Послезавтра будет госсовет, посвященный этой проблематике", - сказал он в ходе Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения". Ранее анонсировалось, что президент России Владимир Путин на предновогодней неделе проведет ряд мероприятий, в том числе совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадрам.

