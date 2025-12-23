https://1prime.ru/20251223/palata-865818897.html

Счетная палата оценила расходы на строительство дороги Владивосток-Находка

Счетная палата оценила расходы на строительство дороги Владивосток-Находка - 23.12.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила расходы на строительство дороги Владивосток-Находка

Счетная палата РФ оценила расходы на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в 2023-2024 годах и истекшем периоде 2025 года и, | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T00:18+0300

2025-12-23T00:18+0300

2025-12-23T00:18+0300

бизнес

россия

экономика

приморский край

рф

владивосток

владимир путин

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865818897.jpg?1766438301

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Счетная палата РФ оценила расходы на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в 2023-2024 годах и истекшем периоде 2025 года и, выявив нарушения и недостатки, проинформировала об итогах проверки президента РФ Владимира Путина, следует из материалов Счетпалаты. Отмечается, что проверка проводилась в отношении использования бюджетных средств на дорожную деятельность в Приморском крае, в том числе на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный. В соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года на Дальнем Востоке ключевым направлением развития международных транспортных коридоров станет в том числе развитие транспортного коридора "Приморье-1", в рамках которого осуществляется строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Строительство первого участка дороги было начато в 2016 году и ведется в рамках контракта, заключенного между министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и ООО "Трансстроймеханизация". "Счетная палата проинформировала об итогах проверки главу государства, а также направила информационное письмо Федеральному дорожному агентству с предложением оптимизировать объем межбюджетных трансфертов Приморскому краю за счет исключения необоснованных затрат по первому участку автодороги", - отметила аудитор Елена Бойцова, чьи слова приводятся в материалах. Оптимизировать объем межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджету Приморского края Счетная палата предложила до 16 февраля 2026 года, уточняется в отчете. Так, на строительство первого участка автодороги (с 18 по 40 км) всего с 2016 года было направлено 27,3 миллиарда рублей, из них 22,5 миллиарда рублей - средства федерального бюджета, отметило ведомство. По состоянию на 1 сентября 2025 года министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края приняты и оплачены работы на сумму почти 27 миллиардов рублей, говорится в материалах. "Проверка показала, что при планировании увеличения стоимости строительства Минтрансом Приморского края были применены некорректные индексы прогнозной инфляции, а также включены компенсации собственных расходов подрядчика, что может привести к необоснованным затратам бюджетных средств в размере около 2 млрд рублей", - отметили в Счетной палате. "В результате трех корректировок проектной документации, проведенных в 2020-2023 годах, сметная стоимость строительства объекта № 1 увеличилась более чем в два раза, с 16 151,5 млн до 35 187,4 млн рублей", - отмечает Счетная палата. По расчету министерства предполагаемая (предельная) стоимость строительства первого участка автодороги составляет 44,815 миллиарда рублей, что в 2,2 раза превышает его первоначальную стоимость, указывается в отчете. При этом техническая готовность первого участка на 1 сентября 2025 года составила 79,98%, при том как на 1 ноября 2023 года она составляла 94,7%, отмечает Счетная палата. "Снижение произошло за счет увеличения стоимости строительства в связи с включением в проектную документацию дополнительных объемов строительных работ, направленных на выполнение мероприятий по инженерной защите участков с оползневыми явлениями", - отмечается в отчете. Вместе с тем, средства на строительство второго участка автодороги (с 43 по 146 км) в 2023-2028 годах бюджетом Приморского края не запланированы, федеральная поддержка также не предусмотрена. Единственный исполнитель работ по объекту также не определен, а проектно-сметная документация не разработана, говорится в материалах. Кроме того, минтранс Приморского края не выполнил поручение президента РФ об организации концессии для строительства автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный, данное по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, в установленный срок, отмечает Счетная палата. При этом поиск инвесторов для реализации второго участка дороги ведется минтрансом Приморского края уже более шести лет, обращает внимание контрольное ведомство.

приморский край

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, приморский край, рф, владивосток, владимир путин, счетная палата