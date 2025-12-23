https://1prime.ru/20251223/patrushev-865819590.html

Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году

Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году - 23.12.2025, ПРАЙМ

Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году

Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T00:51+0300

2025-12-23T00:51+0300

2025-12-23T00:51+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

рф

дмитрий патрушев

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865819590.jpg?1766440298

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев. "В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 миллионов тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории", - сказал он в интервью газете "Известия". Он отметил, что если бы не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше. Вице-премьер добавил, что в 2025 году объем гречихи прогнозируется в пределах 1 миллиона тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок. В свою очередь урожай сои будет больше 8,5 миллиона тонн. Ранее глава Минсельхоза РФ сообщала, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев, минсельхоз