Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году
Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году - 23.12.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году
23.12.2025
2025-12-23T00:51+0300
2025-12-23T00:51+0300
2025-12-23T00:51+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
рф
дмитрий патрушев
минсельхоз
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев.
"В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 миллионов тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории", - сказал он в интервью газете "Известия".
Он отметил, что если бы не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше.
Вице-премьер добавил, что в 2025 году объем гречихи прогнозируется в пределах 1 миллиона тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок. В свою очередь урожай сои будет больше 8,5 миллиона тонн.
Ранее глава Минсельхоза РФ сообщала, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн.
