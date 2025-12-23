Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251223/patrushev-865819590.html
Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году
Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году - 23.12.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году
Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T00:51+0300
2025-12-23T00:51+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
рф
дмитрий патрушев
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865819590.jpg?1766440298
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев. "В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 миллионов тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории", - сказал он в интервью газете "Известия". Он отметил, что если бы не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше. Вице-премьер добавил, что в 2025 году объем гречихи прогнозируется в пределах 1 миллиона тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок. В свою очередь урожай сои будет больше 8,5 миллиона тонн. Ранее глава Минсельхоза РФ сообщала, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев, минсельхоз
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
00:51 23.12.2025
 
Патрушев оценил урожай зерна в 2025 году

Патрушев: урожай зерна в 2025 году должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Урожай зерна по итогам 2025 года должен составить 137 миллионов тонн в чистом весе, учитывая погодные катаклизмы, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Патрушев.
"В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 миллионов тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории", - сказал он в интервью газете "Известия".
Он отметил, что если бы не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше.
Вице-премьер добавил, что в 2025 году объем гречихи прогнозируется в пределах 1 миллиона тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок. В свою очередь урожай сои будет больше 8,5 миллиона тонн.
Ранее глава Минсельхоза РФ сообщала, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФДмитрий ПатрушевМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала